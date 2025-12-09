Καλύβια: Συνελήφθη ύποπτος με καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο ΙΧ – Οι φόβοι για μεγάλο χτύπημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Μία «αποθήκη» με κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές εντόπισαν οι αστυνόμοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε χώρο στα Καλύβια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα σε ένα από τα κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια, γάντια καθώς ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι πρόλαβαν κάποια δολοφονική επίθεση που σχεδιαζόταν σε βάρος ατόμου που είχε στοχοποιηθεί.  Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος ήταν γνωστός των αρχών από το παρελθόν και το 2006  είχε οδηγηθεί στις φυλακές για ανθρωποκτονία, ενώ είχε δραπετεύσει στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι και τότε είχε βρεθεί στην κατοχή του βαρύς οπλισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έφοδος των αρχών στον συγκεκριμένο χώρο στα Καλύβια προήλθε έπειτα από πληροφορία που είχαν στη διάθεσή τους για άτομο που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ΣΦΕΕ στηρίζουν 285 ευάλωτους πολίτες στη Λαμία

Σήμα κινδύνου από τους γιατρούς: Το νοσοκομείο Λέρου στα πρόθυρα διάλυσης

Προσωπική διαφορά στις συντάξεις: Τι αναφέρει η νέα τροπολογία για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τη νέα φάση του μέτρου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:56 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηλεία: Ανήλικος εισέβαλε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο – Δικογραφία και σε βάρος των γονέων του

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Ηλεία. Σύμφωνα με ...
11:31 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025

Την 191η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2025 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη...
10:04 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα

Σε έξι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης με πληρωμένους δολοφόνους, που φέρονται να είχαν...
10:02 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Αποχωρούν από το αεροδρόμιο οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Κατευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αλλάζει πεδίο εστίασης η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα