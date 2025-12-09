Καλύβια: Συνελήφθη ύποπτος με καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο ΙΧ – Οι φόβοι για μεγάλο χτύπημα

Μία «αποθήκη» με κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές εντόπισαν οι αστυνόμοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε χώρο στα Καλύβια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα σε ένα από τα κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια, γάντια καθώς ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι πρόλαβαν κάποια δολοφονική επίθεση που σχεδιαζόταν σε βάρος ατόμου που είχε στοχοποιηθεί. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος ήταν γνωστός των αρχών από το παρελθόν και το 2006 είχε οδηγηθεί στις φυλακές για ανθρωποκτονία, ενώ είχε δραπετεύσει στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι και τότε είχε βρεθεί στην κατοχή του βαρύς οπλισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έφοδος των αρχών στον συγκεκριμένο χώρο στα Καλύβια προήλθε έπειτα από πληροφορία που είχαν στη διάθεσή τους για άτομο που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή.