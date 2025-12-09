Τραμπ κατά Ευρώπης: «Έθνη σε αποσύνθεση με αδύναμους ηγέτες» – Η εμπρηστική συνέντευξή του στο Politico

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω τεταμένων διεθνών εξελίξεων, άνοιξε νέο μέτωπο με την Ευρώπη, εξαπολύοντας σκληρές επικρίσεις για τους ηγέτες και τις πολιτικές της ΕΕ, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν σε κρίσιμο σημείο.

Σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος διατύπωσε μια σειρά από αιχμηρές τοποθετήσεις που κλιμακώνουν την ένταση στις σχέσεις με παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ μίλησε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τη δημοσιογράφο του Politico, Dasha Burns, για ένα ειδικό επεισόδιο της εκπομπής «The Conversation».



Την Τρίτη, ο ιστότοπος τον ανέδειξε ως την πιο επιδραστική προσωπικότητα που θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή πολιτική το επόμενο έτος – μια τιμή που στο παρελθόν είχε απονεμηθεί σε ηγέτες όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Βίκτορ Όρμπαν.

«Αδύναμοι» ηγέτες που «δεν ξέρουν τι να κάνουν»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη «μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών» υπό την ηγεσία «αδύναμων ανθρώπων», αναφερόμενος στους ιστορικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον για την αδυναμία τους, όπως υποστήριξε, να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι θα στηρίξει Ευρωπαίους πολιτικούς που ευθυγραμμίζονται με το όραμά του για την Ευρώπη.

Η επίθεση αυτή στη ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, αποτελεί την πιο επιθετική ρητορική μέχρι σήμερα από τον Τραμπ εις βάρος δυτικών δημοκρατιών όπως η Γαλλία και η Γερμανία — χωρών που ήδη διατηρούν ιδιαίτερα τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ουσιαστικά κηρύξει έναν «πολιτισμικό πόλεμο» κατά της ΕΕ και των αξιών της.

Αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι».

«Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί», είπε.

«Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Ευρώπη «λυγίζει» από τη μετανάστευση

Τις τελευταίες ημέρες, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν αντιδράσει με τη δημοσιοποίηση του νέου Εγγράφου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο περιγράφεται ως ένα προκλητικό μανιφέστο που φέρνει την κυβέρνηση Τραμπ σε αντιπαράθεση με το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο και δεσμεύεται να «καλλιεργήσει αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo για τη μετανάστευση και άλλα ζητήματα υψηλής πολιτικής έντασης.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ενίσχυσε αυτή την οπτική υποστηρίζοντας ότι πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι «λυγίζουν» υπό το βάρος της μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Χωρίς αλλαγή της πολιτικής συνόρων, προειδοποίησε, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

Με ιδιαίτερα εμπρηστικό λόγο, έβαλε στο στόχαστρο τον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, χαρακτηρίζοντάς τον «καταστροφή».

Όπως είπε: «Εκλέγεται επειδή έχουν έρθει τόσοι πολλοί άνθρωποι. Τώρα ψηφίζουν για αυτόν».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε τη Δευτέρα την αμερικανική κυβέρνηση για το έγγραφο εθνικής ασφάλειας και κάλεσε τον Λευκό Οίκο να σεβαστεί την ευρωπαϊκή κυριαρχία και το δικαίωμα της Ευρώπης στην αυτοδιοίκηση.

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εγχώριες πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», δήλωσε. «Τις σέβονται».

Ο Τραμπ, ωστόσο, μιλώντας στο Politico, αγνόησε αυτά τα όρια και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους υποψηφίους που προτιμά στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.

«Έχω υποστηρίξει ανθρώπους που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ακροδεξιό Ούγγρο Πρωθυπουργό, τον οποίο θαυμάζει για την πολιτική του στο θέμα της μετανάστευσης.

Ουκρανικό

Ωστόσο, το θέμα που φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερο το ενδιαφέρον του Τραμπ είναι ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι έχει προτείνει ένα νέο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο, όπως είπε, ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι είδαν θετικά, αλλά ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμη εξετάσει.

«Θα ήταν καλό να το διάβαζε», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας ειρήνης.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου: «Μιλούν, αλλά δεν κάνουν τίποτα, και ο πόλεμος συνεχίζεται και συνεχίζεται», είπε.

Μιλώντας για τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ ανανέωσε την έκκλησή του για τη διεξαγωγή νέων εκλογών. «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε.

«Ξέρεις, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».