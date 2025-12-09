Ινδονησία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τη φωτιά σε επταώροφο κτίριο – Αναφορές για σπινθήρες από μπαταρία που πυροδότησαν έκρηξη

  Τραγωδία σημειώθηκε στην Τζακάρτα, όταν φωτιά σε επταώροφο κτίριο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία.
  Η φωτιά θεωρείται ότι ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο, με την υποψία πως ένα βραχυκύκλωμα ή μια θερμική αστοχία στην μπαταρία ενός drone προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά.
  Το κτίριο ήταν το γραφείο της εταιρείας Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones. Οι αρχές ανέσυραν 22 σορούς, οι οποίες μεταφέρθηκαν για ταυτοποίηση.
Ινδονησία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τη φωτιά σε επταώροφο κτίριο – Αναφορές για σπινθήρες από μπαταρία που πυροδότησαν έκρηξη
Φωτογραφία: Reuters

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας, όταν φωτιά σε επταώροφο κτίριο εξαπλώθηκε με δραματική ταχύτητα, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων εργαζομένων, μεταδίδει το Associated Press.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε η φωτιά στη συνοικία Kemayoran της Κεντρικής Τζακάρτα.

Φωτογραφία: AP

Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το κτίριο, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό που υψώθηκε στον ουρανό και προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής.

Η φωτιά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, Susatyo Purnomo Condro, θεωρείται ότι ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο πριν εξαπλωθεί στους υπόλοιπους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες πυροσβέστες και 29 οχήματα, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Το κτίριο είναι το γραφείο της εταιρείας Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το κτίριο χρησιμοποιούνταν ως γραφείο για το τμήμα των πωλήσεων και είχε επίσης χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τον Condro, αρκετοί εργαζόμενοι βρίσκονταν εκτός για μεσημεριανό γεύμα όταν μια μπαταρία προκάλεσε σπινθήρες σε χώρο αποθήκευσης και δοκιμών, όπως κατέθεσαν αρκετοί μάρτυρες.

«Υπάρχει η υποψία ότι ένα βραχυκύκλωμα ή μια θερμική αστοχία στην μπαταρία του drone προκάλεσε έκρηξη και φωτιά», δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ένας που επιβίωσε της φωτιάς.

«Μερικοί συνάδελφοι στους πάνω ορόφους προσπάθησαν να ξεφύγουν πηγαίνοντας στην ταράτσα ενώ καλούσαν σε βοήθεια», πρόσθεσε.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ύστερα από τρεις ώρες εντατικών προσπαθειών.

Φωτογραφία: Reuters

Οι αρχές ανέσυραν τουλάχιστον 22 σορούς -επτά άνδρες και δεκαπέντε γυναίκες- οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Ανατολικής Τζακάρτα για ταυτοποίηση.

Φωτογραφία: AP

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ μετέδωσαν την αγωνιώδη επιχείρηση διάσωσης περισσότερων από δώδεκα εγκλωβισμένων εργαζομένων, κυρίως γυναικών, από τον έκτο όροφο.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν αναδιπλούμενη σκάλα έκτακτης ανάγκης, κατεβάζοντας κάθε άτομο ξεχωριστά, ενώ αρκετοί δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν λόγω του πυκνού καπνού.

Συγγενείς των εργαζομένων περίμεναν με αγωνία νέα από τα νοσοκομεία ή έξω από το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Φωτογραφία: Reuters

