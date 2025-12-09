Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο του Περάματος – Στο νοσοκομείο 45χρονος χειριστής γερανού

Εργατικό ατύχημα συνέβη σε ναυπηγείο του Περάματος, όταν ένας 45χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Λιμενικό Σώμα, το ατύχημα συνέβη την ώρα που το τεχνικό προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες στο πλοίο.

Ο 45χρονος, που είναι χειριστής γερανού, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα βρίσκονται υπό διερεύνηση.