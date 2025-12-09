Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Πυροβολούν τον Στελάρα

  • Η Αλεξάνδρα και ο Στελάρας βρίσκονται αιχμάλωτοι στα χέρια των αντρών του Ρόζου, ενώ ο Καπετανάκος πιέζει την Καίτη να αποκαλύψει την αλήθεια για τις δοσοληψίες της με τη γυναίκα του και τον Στελάρα.
  • Η Γαλήνη προβληματίζεται έντονα μετά τον θάνατο του Ζήση και την απόκρυψη του ραντεβού της από τον Γιάμαρη. Παράλληλα, ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική μηχανή με κρίσιμα στοιχεία, τα οποία έχει ζητήσει ήδη να εμφανιστούν ο Γιάμαρης.
  • Ο Γρηγόρης ετοιμάζει μια απρόσμενη πρόταση για την Αγγελική, η οποία προσπαθεί να κρύψει την ταραχή της από τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της με τον Στράτο. Εξομολογείται μάλιστα μισές αλήθειες στη Βούλα για το σχέδιο της Αλεξάνδρας.
Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Γαλήνη ταραγµένη από τον θάνατο του Ζήση, αναρωτιέται αν έκανε καλά που απέκρυψε από τον Γιάµαρη το ραντεβού τους στα ναυπηγεία, ενόσω ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να παραμείνει ψύχραιμος, ετοιμάζει στην Αγγελική µια πρόταση που κανείς δεν περιμένει.

Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη και µε την παρότρυνση της Λένας καλείται να του δώσει εξηγήσεις.

Την ίδια στιγμή, όσο ο Καπετανάκος προσπαθεί για ακόμη µια φορά να µάθει από την Καίτη την αλήθεια για τις δοσοληψίες της µε τη γυναίκα του και τον Στελάρα, η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχμάλωτη µαζί µε τον Στελάρα από τους άντρες του Ρόζου.

Η Αγγελική μαθαίνει τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της µε τον Στράτο και ψάχνει τρόπους για να κρύψει την ταραχή της, ενώ, παράλληλα, εξομολογείται στη Βούλα μισές αλήθειες σχετικά µε την δουλειά που έχει αναλάβει και το σχέδιο της Αλεξάνδρας.

Ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική μηχανή µε την οποία έχει απαθανατίσει τη συνάντηση της Γαλήνης και του Γρηγόρη µε τον Ζήση, ενώ ο Γιάµαρης έχει ήδη ζητήσει να του εμφανίσουν το φιλµ.

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Η Αγγελική / Άντζελα (Ιζαμπέλα Φούλοπ) προσπαθεί να μάθει τι έμαθε ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) από τη μητέρα του την Γαλήνη για τη σχέση της με τον Στράτο.

Ο Γρηγόρης θέλει να την καθησυχάσει και να την πείσει ότι οτιδήποτε και να πει η μητέρα του ή οποιοσδήποτε άλλος εναντίον της δε θα είναι ικανό να μειώσει την αγάπη του γι’ αυτήν…

Ως επισφράγισμα της δίνει ένα φιλί τρυφερό και παθιασμένο συγχρόνως…

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Μπαίνει η Κοραλία (Ευφημία Καλογιάννη) στο μαγαζί, η Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) σχολιάζει την αγορίστικη εμφάνισή της, η Φωφώ και η Λουίζα παρακολουθούν όταν μπαίνει φορτσάτη η Ντόρα (Γρηγορία Μεθενίτη) που θέλει να ενημερώσει την Κοραλία για τον άνδρα της Βίκυς .

Η Κοραλία την ευχαριστεί για την ενημέρωση… Δείχνει προβληματισμένη. Θέλει τόσο να προστατεύσει την φίλη της και τη μικρή της οικογένεια, φαίνεται ότι για να το καταφέρει δε θα σταματήσει μπροστά σε κανένα εμπόδιο. Ακόμη κι αν αυτό σημάνει την καταστροφή της…

Δείτε το trailer εδώ: 

