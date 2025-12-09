Grand Hotel: Ο Πέτρος θέλει να κλείσει τον Ρήγα στη φυλακή

Σύνοψη από το

  • Ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, με την Αλίκη να προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει το συμφωνητικό διαζυγίου και επιστροφής του ξενοδοχείου στην οικογένεια. Φαίνεται αποφασισμένη να τον κρατήσει εκεί μέχρι να υποχωρήσει.
  • Η Μελίνα εκδηλώνει τον έρωτά της στον Χαραλάμπη, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ενώ ο Χατζημήτρος, έξαλλος, υποψιάζεται πως κάτι τρέχει μεταξύ τους.
  • Ο Χρόνης καταλαβαίνει τα πάντα για την Αλίκη και το όπλο του Βαγγέλη, επισκέπτεται το ξενοδοχείο και την ακούει να μιλάει κρυφά με τον Άρη, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Πέτρος θέλει να κλείσει τον Ρήγα στη φυλακή

Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει το συμφωνητικό που του έχει πάει, με το οποίο της δίνει διαζύγιο και επιστρέφει το ξενοδοχείο στην οικογένεια.

Φαίνεται έτοιμη για όλα και είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει εκεί μέσα μέχρι να υποχωρήσει. Η Μελίνα παρασύρεται και επιβεβαιώνει τους φόβους της Θεώνης, εκδηλώνοντας τον έρωτά της στον Χαραλάμπη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αλλάζει στάση απέναντι της.

Έξαλλος ο Χατζημήτρος, ακούει τον Μάρκο να του λέει πως είναι σίγουρος ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στην Μελίνα και τον Χαραλάμπη, γι’ αυτό και ξεκινάει αμέσως να πάει να την βρει.

O Πέτρος γράφει ένα γράμμα στην Αλίκη και στέκεται προβληματισμένος για το αν θα της το στείλει τελικά. Η Ελπίδα ξεδιπλώνει όλο και πιο πολύ την προβληματική της προσωπικότητα στον Ιορδάνη, ο οποίος την κοιτάζει έντρομος.

Ο Χρόνης τα καταλαβαίνει όλα σε σχέση με την Αλίκη και το όπλο του Βαγγέλη, γι’ αυτό και την επισκέπτεται στο ξενοδοχείο. Την ακούει να μιλάει κρυφά με τον Άρη που κρύβεται στο δωμάτιο της και επιβεβαιώνει τις υποψίες του.

 Δείτε το Trailer

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

Διαλειμματική νηστεία: Είναι αποτελεσματική; Ποιες αλλαγές προκαλεί στον εγκέφαλο και το έντερο

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Μέσα στις επόμενες ημέρες η είσπραξη της προκαταβολής – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε εφοριακούς και τελωνειακούς – Στο «μικροσκόπιο» 1.469 καταγγελίες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Πυροβολούν τον Στελάρα

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα ...
12:17 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 9/12/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 9 Δ...
09:11 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp

Τo κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει για κάθε αγορά! Κέρδισε με 3 μόνο β...
07:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα