Grand Hotel: Ο Πέτρος θέλει να κλείσει τον Ρήγα στη φυλακή

Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει το συμφωνητικό που του έχει πάει, με το οποίο της δίνει διαζύγιο και επιστρέφει το ξενοδοχείο στην οικογένεια.

Φαίνεται έτοιμη για όλα και είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει εκεί μέσα μέχρι να υποχωρήσει. Η Μελίνα παρασύρεται και επιβεβαιώνει τους φόβους της Θεώνης, εκδηλώνοντας τον έρωτά της στον Χαραλάμπη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αλλάζει στάση απέναντι της.

Έξαλλος ο Χατζημήτρος, ακούει τον Μάρκο να του λέει πως είναι σίγουρος ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στην Μελίνα και τον Χαραλάμπη, γι’ αυτό και ξεκινάει αμέσως να πάει να την βρει.

O Πέτρος γράφει ένα γράμμα στην Αλίκη και στέκεται προβληματισμένος για το αν θα της το στείλει τελικά. Η Ελπίδα ξεδιπλώνει όλο και πιο πολύ την προβληματική της προσωπικότητα στον Ιορδάνη, ο οποίος την κοιτάζει έντρομος.

Ο Χρόνης τα καταλαβαίνει όλα σε σχέση με την Αλίκη και το όπλο του Βαγγέλη, γι’ αυτό και την επισκέπτεται στο ξενοδοχείο. Την ακούει να μιλάει κρυφά με τον Άρη που κρύβεται στο δωμάτιο της και επιβεβαιώνει τις υποψίες του.

