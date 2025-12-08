Grand Hotel: Ο Χαραλάμπης αντικρύζει για πρώτη φορά τον Πέτρο

Νάντια Ρηγάτου

Grand Hotel: Ο Χαραλάμπης αντικρύζει για πρώτη φορά τον Πέτρο

Καθηλώνει το αποψινό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” που έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Πέτρος παρακολουθεί την είσοδο του Grand Hotel αναζητώντας την Αλίκη, ενώ ακούει από τις καμαριέρες ότι ο Ρήγας μπορεί να της έχει κάνει κακό. Ο Άρης και η Φρίντα πέφτουν στην παγίδα του Ρήγα, ο οποίος πυροβολεί τον Άρη.

Όμως η Φρίντα και η Αλίκη καταφέρνουν και αντιστρέφουν τους όρους: τώρα είναι ο Ρήγας που φυλακίζεται στην θέση της Αλίκης. Η Αλίκη επιστρέφοντας εξαντλημένη στο ξενοδοχείο, περνάει μπροστά από τον Πέτρο, ο οποίος την βλέπει και πάει με λαχτάρα να της μιλήσει…

Ο Άρης είναι σοβαρά τραυματισμένος και η Φρίντα και ο Νικόλας δίνουν μάχη με τον χρόνο για να τον σώσουν χωρίς κανείς να καταλάβει και το τι έχει συμβεί ακριβώς με τον Ρήγα. Ο Χαραλάμπης απογοητεύεται που δεν θα κάνει συγκέντρωση στο Grand Hotel, η Θεώνη όμως έχει μία ιδέα που θα τον βγάλει από την δύσκολη θέση. Ο Χατζημήτρος πολιορκεί την Μελίνα και θα της κάνει μια πρόταση που θα την ταράξει, ενώ ζητά από τον Μάρκο να γίνει η σκιά του Χαραλάμπη… 

Ο Άρης αναρρώνει κρυφά στο δωμάτιο της Αλίκης, αλλά η συμπεριφορά της κινεί υποψίες στον αστυνόμο Κομνηνό. Την ίδια στιγμή η Κυβέλη προσπαθεί να βοηθήσει την κόρη της, όμως η Αλίκη εξακολουθεί να μην την εμπιστεύεται και να της κρύβει την αλήθεια.                                                                                          Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τη Σοφία, όταν ανακαλύπτει κρυμμένο κάτω από το στρώμα του μωρού τον φάκελο με τον τίτλο ευγενείας του Αλέξανδρου. Η χαρά της όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς ο Αλέξανδρος θα της αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη σχέση του με τον Χατζημήτρο, αλλά και τον Άρη…

Η απόρριψη της Μελίνας εξοργίζει τον Χατζημήτρο που ξεσπά όπου βρει και τα πράγματα δείχνουν ότι θα γίνουν πολύ χειροτέρα. Μια φίλη του Ιορδάνη από τα παλιά επισκέπτεσαι το Grand Hotel, αλλά η Ελπίδα δε συμμερίζεται τη χαρά του Ιορδάνη. Η οικειότητα και οι αναμνήσεις της Ιωάννας και του Ιορδάνη πυροδοτούν τη ζήλεια της γυναίκας του και η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο Χαραλάμπης δεν πιστεύει στ’ αυτιά του, όταν ο Χρόνης του αποκαλύπτει ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός.

Η συνάντηση θείου και ανιψιού είναι γεμάτη συγκίνηση, αλλά και ανησυχία από τον Χαραλάμπη για τις επόμενες κινήσεις του Πέτρου.

Η Αλίκη, σε θέση ισχύος, επισκέπτεται τον Ρήγα αποφασισμένη να του επιβάλει τους όρους της.    

