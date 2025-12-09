Χαρίτσης στη Βουλή: «Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών;»

Χαρίτσης στη Βουλή: «Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών;»

Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ομιλία που απηύθυνε σήμερα στη Βουλή, κάνοντας λόγο για καταστολή και πολιτικοποίηση του Ποινικού Κώδικα με σκοπό να φιμωθούν οι αγρότες. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προειδοποίησε ότι τίθεται σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Όπως σχολίασε ο Αλέξης Χαρίτσης, δεν μπορεί η Βουλή να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να συζητά νομοσχέδια και για τους αγρότες να σχηματίζονται δικογραφίες για «εγκληματική οργάνωση», ενώ επισήμανε ότι «το καλοκαίρι ήρθε δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με απομαγνητοφωνήσεις που έζεχνε από όσα λέγονταν μεταξύ διορισμένων γαλάζιων διοικήσεων τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των κομματαρχών της ΝΔ».

«Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διαβίβασαν τη δικογραφία με ενδείξεις για “εγκληματικές ομάδες” εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εσείς την κλείσατε άρον-άρον», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος έκανε λόγο για «στημένη» Εξεταστική Επιτροπή που «απαξιώνει» τον κοινοβουλευτισμό.

«Μετά από όλα αυτά, η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ με ξύλο και χημικά στους πραγματικούς αγρότες που διεκδικούν το δίκιο τους», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και διερωτήθηκε: «Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών; Εγκληματική οργάνωση η αγανάκτηση; Πού ακριβώς είδατε εγκληματική οργάνωση;».

Κατηγόρησε, επιπλέον την κυβέρνηση ότι «πολιτικοποιεί τον Ποινικό Κώδικα για να φιμώσει τους αγρότες», προειδοποιώντας ότι «οι παραγωγοί συνθλίβονται από το εκρηκτικό κόστος, την κλιματική κρίση, τις ζωονόσους, το real estate που εκτινάσσει τα μισθώματα γης, και την κερδοσκοπία των καρτέλ που παραμένει ανεξέλεγκτη».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «έχουμε φτάσει στα όρια της βιωσιμότητας, στα πρόθυρα του αφανισμού ολόκληρου του πρωτογενή τομέα. Με τις πολιτικές επιλογές σας, με το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, θέτετε σε κίνδυνο την ίδια την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας».

Συνεχίζοντας την επίθεση προς την κυβέρνηση, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δίνει τη μάχη της επιβίωσης», βλέπει ότι τα λεφτά που του λείπουν πηγαίνουν στα γαλάζια στελέχη, ενώ διερωτήθηκε «τι εμπιστοσύνη να έχουν οι αγρότισσες κι οι αγρότες σε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα» έτσι ώστε να προσέλθουν σε διάλογο.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική  και στην ΕΕ που «κατακρεουργεί» την ΚΑΠ για χάρη της πολεμικής βιομηχανίας, κάλεσε ολόκληρη την αντιπολίτευση να «αντιταχθεί σε αυτή την καταστροφική πολιτική» και να μην επιτρέψει «να μετατραπεί η στήριξη του κοινωνικού κράτους, των εργαζομένων, της πραγματικής οικονομίας, η ενίσχυση των αγροτών, σε υπερεξοπλισμούς για την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας».

«Είναι η κυβέρνηση της φτηνής ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, η κυβέρνηση της διαπλοκής, της διαφθοράς και των σκανδάλων», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και κατέληξε: «Οι μάσκες έχουν πέσει. Τα επικοινωνιακά τρικ δεν πείθουν. Η κοινωνία θα είναι με τους αγρότες. Κι εμείς μαζί».

