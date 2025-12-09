Πύργος: Πορεία των αγροτών της Ηλείας με τρακτέρ και… φέρετρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δυναμικά ξεκίνησε η σημερινή ημέρα κινητοποιήσεων των αγροτών της Ηλείας με αποκλεισμό του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο και στη συνέχεια με μηχανοκίνητη πορεία από το μπλόκο του κόμβου εξόδου της Ολυμπίας Οδού με την ΕΟ Πατρών – Πύργου προς την πρωτεύουσα της Ηλείας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έκαναν «απόβαση» στο κέντρο της πόλης με προορισμό το διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας, συνδέοντας έτσι την πρωινή κινητοποίηση με την πορεία των τρακτέρ.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του φερέτρου που μετέφεραν με τρακτέρ οι αγρότες, στέλνοντας το συμβολικό μήνυμα για τον «θάνατο» του πρωτογενούς τομέα, λόγω των συνθηκών που επικρατούν και γίνονται όλο και πιο δυσχερείς για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, αγρότες και κτηνοτρόφοι με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΟΑΣΗ Θανάση Βομπίρη, παρέδωσαν υπόμνημα στον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση, που τους περίμενε στην είσοδο του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας.