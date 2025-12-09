Δίκη υποκλοπών: Κλήση 10 νέων μαρτύρων για την υπόθεση

Την κλήση δέκα νέων μαρτύρων, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εταιρείες Κρίκελ και Ιντέλεξα που εμπλέκονται στη λειτουργία του λογισμικού Predator, αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών όπου εκδικάζεται η υπόθεση των υποκλοπών, μετά από σχετική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας. Πρόκειται για πρόσωπα που δεν είχαν εξεταστεί στα προηγούμενα στάδια της υπόθεσης.

της Άννας Κανδύλη

Μεταξύ αυτών είναι ο Αιμίλιος Κοσμίδης, κάτοχος της πιστωτικής κάρτας με την οποία φαίνεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα που στάλθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι η κάρτα του είχε χαθεί και χρησιμοποιήθηκε από άγνωστο άτομο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε σήμερα και το μέλος της ΑΔΑΕ, καθηγητής κυβερνοασφάλειας, Στέφανος Γκριντζάλης.

Ο μάρτυρας περιέγραψε αναλυτικά τα βήματα που οδήγησαν την Αρχή στον εντοπισμό του αριθμού από τον οποίο στάλθηκε το μολυσμένο SMS προς τον Νίκο Ανδρουλάκη καθώς και της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της υπηρεσίας. Όπως αποκάλυψε, ο αποστολέας του μηνύματος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είχε αποστείλει συνολικά 25 μολυσμένα SMS, κάτι που θα έπρεπε, όπως είπε, να ανοίξει τον δρόμο για τον εντοπισμό του φυσικού προσώπου.

Ο κ. Γκριντζάλης αναφέρθηκε και στον έλεγχο της ΑΔΑΕ στο ΚΕΤΥΑΚ (κέντρο τεχνολογικής υποστήριξης της ΕΥΠ) μετά από σχετικά δημοσιεύματα. Όπως εξήγησε, δεν υπήρχε δυνατότητα να εντοπιστεί εκεί server που να φιλοξενεί το Predator, κάτι που χαρακτήρισε «ουτοπικό». Οι έλεγχοι περιορίστηκαν στην αποτύπωση της κατάστασης του Κέντρου, χωρίς πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η ΕΥΠ δεν παρέδωσε ποτέ τα συνοδευτικά έγγραφα για τις παρακολουθήσεις των Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Αρχικά είχε ζητηθεί χρόνος λόγω αλλαγής διοίκησης και στη συνέχεια έγινε επίκληση του απορρήτου.

Ο μάρτυρας σημείωσε ότι η ΑΔΑΕ δεν είχε ποτέ πλήρη εικόνα για την πορεία των σχετικών εγγράφων, ενώ υπογράμμισε πως το κρίσιμο ζήτημα είναι αν τα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το Predator παρακολουθούνταν παράλληλα και από την ΕΥΠ , στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει ενδεχόμενο κοινό κέντρο παρακολούθησης. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στις τεχνικές δυνατότητες του κακόβουλου λογισμικού, τονίζοντας ότι όταν αυτό αντιληφθεί πως ο χρήστης αναγνωρίζει την παρουσία του, αυτοκαταστρέφεται, μια λειτουργία που παλαιότερα θύμιζε μόνο σκηνές κατασκοπευτικών ταινιών.