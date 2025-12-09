Μητσοτάκης για συντάξεις στους πληγέντες σε Μάνδρα και Μάτι: Ελάχιστο χρέος μας να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι «Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε» μετά την ανακοίνωση μέτρων για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα.
  • Οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ, ενώ διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Η κυβέρνηση απαντά σε αυτήν την «άδικη και πολυετή εκκρεμότητα» με «πράξεις ουσιαστικής στήριξης», παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στα Τέμπη.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση των μέτρων για την αποκατάσταση, την ανακούφιση και τη θεσμική προστασία των πληγέντων στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 και την πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017.

Όπως υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, «οκτώ χρόνια από το δράμα στη Μάνδρα και την τραγωδία στο Μάτι που ακολούθησε, οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί. Ο αγώνας όσων επέζησαν τραυματισμένοι σωματικά και ψυχικά και ο πόνος όσων έχασαν αγαπημένους μαζί με τα σπίτια και τις ελπίδες τους, παρέμενε μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η Πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε».

«Σήμερα η κυβέρνηση απαντά σε αυτήν την άδικη και πολυετή εκκρεμότητα. Όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης. Αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης. Παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις. Έτσι, στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Θωρακίζονται, επίσης, οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί. Χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, η υγειονομική κάλυψη όπως και η ψυχολογική τους υποστήριξη γίνονται υπόθεση του Κράτους», συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός επισημαίνει: «Τίποτα, δυστυχώς, δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η Πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του Δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει, όσο γίνεται, και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες. Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε».

15:10 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

