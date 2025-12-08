Δολοφονία στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας – «Άρτια οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα»

Σύνοψη από το

  • Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, χαρακτηρίζοντας το έγκλημα «άρτια οργανωμένο και προμελετημένο».
  • Τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι «ενήργησαν με ψυχρότητα, επιμονή και συντονισμό», με τον εκτελεστή να πυροβολεί το θύμα με δύο πιστόλια, από κοντινή απόσταση.
  • Η ταυτοποίηση βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ το κίνητρο φέρεται να ήταν «γρήγορο οικονομικό όφελος» για μία «κατά παραγγελία» δολοφονία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Νέο Ψυχικό Δολοφονία τοπογράφου
Φωτογραφίες αρχείου: Intime

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, Μαρία Καραμανώλη.

Της Άννας Κανδύλη 

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για ένα άρτια οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα, στο οποίο οι κατηγορούμενοι «ενήργησαν με ψυχρότητα, επιμονή και συντονισμό».

«Εν ψυχρώ δολοφονία»

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε λεπτό προς λεπτό στις κινήσεις των δραστών, περιγράφοντας έναν εκτελεστή που πυροβόλησε το θύμα με δύο πιστόλια, από κοντινή απόσταση, προκαλώντας θανάσιμα τραύματα σε ζωτικά σημεία. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν 20 κάλυκες, προερχόμενοι από δύο διαφορετικά όπλα.

Όπως σημείωσε, η εικόνα του δράστη που πυροβολεί «με απόλυτη ψυχραιμία» σε συνδυασμό με τα ευρήματα «δεν αφήνουν περιθώρια για τυχαίο περιστατικό».

Τα στοιχεία

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στη συστηματική επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού και στις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο κατηγορουμένων. Το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής φέρεται να εντοπίζεται επανειλημμένα στην πολυκατοικία της οδού Πάτμου, απ’ όπου οι κινήσεις του συνδέονται με τη δολοφονία. Από εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης άλλαξε όχημα, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, πριν κατευθυνθεί στο σημείο του εγκλήματος.

Το ίδιο σκούτερ είχε καταγραφεί από την προηγούμενη ημέρα στη γύρω περιοχή της εταιρείας του θύματος, «σε θέση που επέτρεπε επιτήρηση».

Η εισαγγελέας στάθηκε στη μεταμφίεση, στην αλλαγή μοτοσικλετών και στην είσοδο-έξοδο από υπόγειους χώρους στάθμευσης μέσα σε λίγα λεπτά, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά «ένδειξη προετοιμασίας και όχι αυτοσχεδιασμού».

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να βρέθηκαν στο ίδιο πάρκινγκ, χρησιμοποιώντας διαφορετικά οχήματα, σε μια διαδικασία που η εισαγγελέας περιέγραψε ως «απόπειρα κάλυψης των ιχνών».

Από την έρευνα στο κινητό του φερόμενου ως εκτελεστή, βρέθηκαν φωτογραφίες δύο πιστολιών, όμοιων με αυτά της δολοφονίας. Παράλληλα, εντοπίστηκε σύνδεση με νέο λογαριασμό Google, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε ψεύτικο προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο, το οποίο –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– αναζήτησε την επόμενη ημέρα το προφίλ του θύματος.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας περιέγραψε συχνή και στενή επικοινωνία με τον πρώτο, τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα. Τόνισε ότι υπήρχε «σχέση οικειότητας» και «κοινό ποινικό παρελθόν», αναφέροντας ότι είχαν κατηγορηθεί από κοινού στο παρελθόν σε άλλη σοβαρή υπόθεση (απαγωγή Παναγόπουλου).

Επισήμανε, επίσης, ότι το κινητό τους εμφάνιζε συντεταγμένες από τις ίδιες κεραίες τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, σε χρόνο που –κατά την εισαγγελία– συνδέεται με την απόκρυψη των οχημάτων.

Αναφερόμενη στο θύμα, η εισαγγελέας σημείωσε πως ο Παναγιώτης Στάθης ήταν τοπογράφος που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στη Μύκονο. Τους τελευταίους μήνες είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλειά του, μετά από δύο «περίεργα περιστατικά» επίθεσης, ενώ σύμφωνα με το περιβάλλον του βρισκόταν σε έντονη ανησυχία. Παρά ταύτα, δεν είχε καταγγείλει συγκεκριμένες απειλές.

Κατά παραγγελία δολοφονία

Η εισαγγελέας ολοκλήρωσε την αγόρευσή της επισημαίνοντας ότι μετά την αποφυλάκισή του, ο βασικός κατηγορούμενος «επιδίωξε γρήγορο οικονομικό όφελος». Όπως είπε, «η αγάπη του για το χρήμα και ο φόβος της φτώχειας» αποτέλεσαν το κίνητρο για να συμμετάσχει σε μία «κατά παραγγελία» δολοφονία για την οποία –όπως υποστήριξε– «δεν υπήρχε καμία προσωπική διαφορά με το θύμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία Πάνω απ’ Όλα 2025»- Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της πρόληψης

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεόδωρος Τρύφων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νέο εθνικό σχέδιο ...

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Δείτε τη λίστα με τους φόρους που παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι το 2027

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:47 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση με αγρότες και στα Χανιά – Θέλουν να κλείσουν το αεροδρόμιο

Έξω από το αεροδρόμιο των Χανίων έφτασαν πριν από λίγο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής...
13:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες απέκλεισαν για 1 ώρα τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου

Οι αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου, στην Εθνική ...
13:20 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ξάνθη: Χωρίς δίπλωμα ο 36χρονος που προκάλεσε το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς – Νεκρός και ο αδελφός του

Νέες πληροφορίες για τον 36χρονο οδηγό, που προκάλεσε διπλό τροχαίο με τραγικό απολογισμό τον ...
12:59 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Παγκρήτιο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων – Ένταση και χημικά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»