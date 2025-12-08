Κλείδωσε η συμφωνία για το «ελληνικό Netflix»

Οριστικό «πράσινο φως» για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας streaming των ελεύθερων καναλιών δόθηκε μετά την επίτευξη της κεντρικής συμφωνίας των «4». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΝΤ1, το Mega, ο Alpha και το Star οριστικοποίησαν τη συμφωνία, βάσει της οποίας θα ενώσουν δυνάμεις και θα συμμετέχουν από κοινού στη νέα πλατφόρμα περιεχομένου που θα αποτελέσει την απάντηση των free-to-air καναλιών σε διεθνείς ανταγωνιστές τύπου Netflix.

Σύμφωνα με την Real life, τα τέσσερα κανάλια θα συστήσουν από κοινού νέα εταιρεία, στην οποία θα μετέχουν ως πάροχοι περιεχομένου. Μετά την επίτευξη της κεντρικής συμφωνίας, ο σχεδιασμός περνά σε επιμέρους τεχνικά ζητήματα και στις λεπτομέρειες του νέου εγχειρήματος. Στόχος των «4» είναι η κοινή πλατφόρμα που θα αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.