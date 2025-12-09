ΝΔ: Έξι βουλευτές ζητούν να αρθεί ο αποκλεισμός αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23

  • Έξι βουλευτές της ΝΔ ζητούν την άρση του «άδικου και καταχρηστικού αποκλεισμού» αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23, λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
  • Η χθεσινή πληρωμή του Μ23 οδήγησε σε «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς», καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφάρμοσε αναδρομικά φίλτρα ελέγχου ιδιοκτησιακού καθεστώτος για το 2024.
  • Χιλιάδες παραγωγοί βρίσκονται εκτός πληρωμής, με αποτέλεσμα από τα 178.5 εκατ. ευρώ να μοιραστούν τελικά 157.4 εκατ. ευρώ, και οι βουλευτές καλούν στην αποδέσμευση των δικαιούχων.
ΝΔ: Έξι βουλευτές ζητούν να αρθεί ο αποκλεισμός αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23

Να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός», σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος ζητούν με κοινή τους δήλωση οι βουλευτές της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι «παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024».

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκατ. ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι έξι βουλευτές στη δήλωσή τους και καλούν «τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας τον νόμο και μόνο!».

