ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Το «έργο» της ΝΔ κατακεραυνώνουν μέχρι και οι βουλευτές της – Λένε ψέματα;

  • Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, καταλογίζοντάς του λαϊκισμό και δηλώνοντας πως ζει σε «εικονική πραγματικότητα» όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα.
  • Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρωστάει μισό δισεκατομμύριο στους αγρότες από πέρυσι, ενώ «προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. ευρώ περισσότερα φέτος».
  • Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο «μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» και επισημαίνει την κριτική βουλευτών της ΝΔ για την πληρωμή του Μ23, ρωτώντας αν «λένε ψέματα και οι βουλευτές σας».
Στέλιος Μπαμιατζής

πολιτική

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Το «έργο» της ΝΔ κατακεραυνώνουν μέχρι και οι βουλευτές της – Λένε ψέματα;

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τα όσα ανέφερε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, καταλογίζοντάς του λαϊκισμό. Μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως ο κ. Μαρινάκης ζει σε εικονική πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης μάλλον ζει σε εικονική πραγματικότητα. Χιλιάδες αγρότες είναι επί ποδός και ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Θα του θυμίσουμε την πικρή αλήθεια:

-Προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκ. ευρώ περισσότερα φέτος, αλλά κρύβει ότι τους χρωστάει μισό δισεκατομμύριο από πέρυσι.

-Εκπροσωπεί τη μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη, που αντί για το 70% της βασικής ενίσχυσης, κατέβαλε μόλις το 44%.

-Είναι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώθηκε στις πλάτες των φορολογουμένων πρόστιμο, που θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο.

Και κάτι τελευταίο:

Τι απαντά η κυβέρνηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την κατακεραυνώνουν για την πληρωμή του Μ23 και το γεγονός ότι υπολείπονται 21.041.475,72 εκ. ευρώ, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, τα οποία στερούνται από πραγματικούς παραγωγούς; Δικά τους λόγια: _«ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024_».

Λένε ψέματα και οι βουλευτές σας; Ούτε αυτοί εκτιμούν το «έργο» της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα;».

