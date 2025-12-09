«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει…» – Συγκλονίζει η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 2025, όταν ο θρύλος του ποδοσφαίρου Μίμης Δομάζος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ανήμερα των γενεθλίων του. Δύο μέρες μετά, ο «στρατηγός» των ελληνικών γηπέδων έφυγε από την ζωή, σκορπίζοντας τη θλίψη στο πανελλήνιο. Σε λίγες μέρες, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του σπουδαίου αθλητή, και η μικρή του κόρη, Πόπη Δομάζου, έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, πραγματικά, και προσπαθώ όμως να φανώ δυνατή για εκείνον. Το ξαφνικό σε κάνει άνω κάτω. Δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή. Ο πατέρας μου, ανήμερα των γενεθλίων του, “έφυγε” στα χέρια μου και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει ύστερα από δύο μέρες. Είναι παντού, κάθε στιγμή μαζί μου, μαζί μας, μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα μου.

Έχουμε κάνει άπειρες ώρες και μέρες και χρόνια συζητήσεις, οπότε γνωρίζω καλά και μου έχει πει, ευτυχώς έχουμε προλάβει κι έχουμε πει τα πάντα, είμαι τόσο γεμάτη από εκείνον!», εξομολογήθηκε στην αρχή η Πόπη Δομάζου.

«Σίγουρα συνεχίζω την ακαδημία ποδοσφαίρου «Μίμης Δομάζος». Η ακαδημία μας είναι η μοναδική και η πρώτη δωρεάν ακαδημία ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που τα παιδιά προπονούνται εντελώς δωρεάν και το μόνο που προσφέρουν είναι τροφές για τα αδέσποτα», συνέχισε η κόρη του «στρατηγού» των ελληνικών γηπέδων.

Η αναφορά στον έρωτα των γονέων της και στις αδελφές της

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο πατέρας της, της είχε μιλήσει για τη ζωή του, για το παρελθόν του, για την Βίκυ Μοσχολιού, η Πόπη Δομάζου απάντησε: «Μου έχει πει τα πάντα. Γνωρίζω πολύ καλά, σέβομαι και είναι και η ζωή του. Η ζωή όλων μας!».

Μιλώντας για τους γονείς της, η κόρη του Μίμη Δομάζου και της Ηώς Θεοδώρου είπε: «Ήταν έρωτας κεραυνοβόλος και μια τεράστια αγάπη! Ένας μεγάλος έρωτας, μια τεράστια αγάπη που μόνο ο θάνατος τους χώρισε. Κουμπάροι των γονιών μου στο γάμο τους, ήταν ο Γιάννης Πάριος και η Ντίνα Πάριου.

Έχουμε επαφές με τον Γιάννη Πάριο, βεβαίως. Εγώ μέχρι τα 10 μου περίπου, έτσι και αλλιώς, πέρα από τη κουμπαριά, που έχει παντρέψει τους γονείς μου, τον είχα γνωρίσει γιατί δούλευε και στον “Ζυγό”. Στη μπουάτ, στη Πλάκα, οπότε είχα την τύχη όχι μόνο να του μιλήσω και να είμαστε σε πολλές στιγμές μαζί, και οικογενειακά βέβαια, αλλά να γνωρίσω και άλλους καλλιτέχνες, τεράστια ονόματα!».

Σχετικά με τις αδελφές της, κόρες του αείμνηστου αθλητή από τον γάμο του με την Βίκυ Μοσχολιού, εξήγησε πως: «Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται την κάθε απώλεια, με το δικό του τρόπο. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ κοιτάζω τη δική μου οικογένεια και τη δική μου καρδιά, την καθημερινότητά μου και πώς μπορώ να ανταπεξέλθω και να αντιμετωπίσω την τεράστια αυτή απώλεια».