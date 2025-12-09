Αντριάννα Ανδρέοβιτς για το «Να μ’ αγαπάς»: «Η Στυλιανή δεν είναι αυτό που φαίνεται»

Η Φρόσω Κυριαζή, με την κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, συνάντησε την Αντριάννα Ανδρέοβιτς, την Στυλιανή από την καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» και μίλησε για τις εξελίξεις στη σειρά, το ρόλο της, την αγάπη και τους γονείς της.

«Αγαπημένη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» και δεν σας αποκαλύπτω τίποτα», λέει αρχικά με χιούμορ η Αντριάννα Ανδρέοβιτς για να συνεχίσει λέγοντας πως «το Να μ’ αγαπάς είναι μια σειρά με πάρα πολλές ανατροπές, και συγκεκριμένα ο ρόλος μου θα έχει μεγάλες ανατροπές. Είναι τόσο γλυκό έργο και το λέω αυτό γιατί μου το λέει και ο κόσμος και πάει και πολύ καλά γι’ αυτό το λόγο».

Για τα γυρίσματα στο Ναύπλιο και τους συμπρωταγωνιστές της, η ηθοποιός αναφέρει: «Κάνουμε συνέχεια ταξίδια εξαιτίας της σειράς, είμαστε κάθε μέρα και αλλού… Οι συνάδελφοι είναι ένας κι ένας, είναι πολύ ωραίο αυτό! Είναι φοβεροί και γι’ αυτό πάει πάρα πολύ καλά».

Κάνοντας μια μικρή αποκάλυψη, η Αντριάννα είπε: «Η Στυλιανή δεν είναι αυτό που φαίνεται!»

Τέλος, μίλησε για το θεατρικό έργο «Χάσαμε τη θεία στοπ» στο οποίο και πρωταγωνιστεί, την αγάπη, τους ανθρώπους, τις σπουδές της ως Μαθηματικός και αποκαλύπτει το πόσο την ενθάρρυναν οι γονείς της να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Δείτε τη συνέντευξη: