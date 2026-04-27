Σαν σήμερα 27 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1810 : Ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη πιανιστική σύνθεσή του «Fur Elise».

1875 : Ο Χαρίλαος Τρικούπης αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της Ελλάδας.

: Ο Χαρίλαος Τρικούπης αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. 1894 : Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσεως 10 βαθμών την κλίμακας Μερκάλι, σημειώνεται στις 7:21 μ.μ. με επίκεντρο στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. 255 άνθρωποι σκοτώνονται και 3.783 σπίτια καταρρέουν σε 69 οικισμούς, ενώ εκδηλώνεται τσουνάμι ύψους 3 μέτρων, που εισχωρεί ένα χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά.

1908 : Τελετή έναρξης των 4ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Θα διαρκέσουν 6 μήνες έως τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετέχουν 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες.

: Τελετή έναρξης των 4ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Θα διαρκέσουν 6 μήνες έως τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετέχουν 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες. 1941 : Τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα.

1945 : Ο Μπενίτο Μουσολίνι συλλαμβάνεται από Ιταλούς παρτιζάνους.

: Ο Μπενίτο Μουσολίνι συλλαμβάνεται από Ιταλούς παρτιζάνους. 1952 : Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

1981 : Παρουσιάζεται το πρώτο ποντίκι υπολογιστή στο κέντρο ερευνών Xerox PARC.

: Παρουσιάζεται το πρώτο ποντίκι υπολογιστή στο κέντρο ερευνών Xerox PARC. 1988 : Δολοφονείται στην Αθήνα ο ηγέτης της μυστικής οργάνωσης “ASALA”, ο Αγκόπ Αγκοπιάν. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται στην Αθήνα δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ματ Σάμπρι γραμματέα του κλιμακίου P.L.O. Αθήνας

2004: Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός που δίνονται στη δημοσιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των τελευταίων σε σύγκριση με τις υπό ένταξη χώρες.

Γεννήσεις

1748 : Αδαμάντιος Κοραής, Έλληνας γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. (Θαν. 6/4/1833)

1770 : Έντουαρντ Κόντριγκντον, βρετανός ναύαρχος, διοικητής της αγγλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 28/4/1851)

: Έντουαρντ Κόντριγκντον, βρετανός ναύαρχος, διοικητής της αγγλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 28/4/1851) 1863 : Ιωάννης Σβορώνος, Έλληνας νομισματολόγος.

1903 : Νίκος Ζαχαριάδης, Έλληνας πολιτικός.

1935: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 24/1/2012)

Θάνατοι