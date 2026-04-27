Σαν σήμερα 27 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

theodoros angelopoulos
Σαν σήμερα πριν 91 χρόνια γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1810: Ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη πιανιστική σύνθεσή του «Fur Elise».
  • 1875: Ο Χαρίλαος Τρικούπης αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της Ελλάδας.
  • 1894: Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσεως 10 βαθμών την κλίμακας Μερκάλι, σημειώνεται στις 7:21 μ.μ. με επίκεντρο στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. 255 άνθρωποι σκοτώνονται και 3.783 σπίτια καταρρέουν σε 69 οικισμούς, ενώ εκδηλώνεται τσουνάμι ύψους 3 μέτρων, που εισχωρεί ένα χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά.
  • 1908: Τελετή έναρξης των 4ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Θα διαρκέσουν 6 μήνες έως τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετέχουν 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες.
  • 1941: Τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα.
  • 1945: Ο Μπενίτο Μουσολίνι συλλαμβάνεται από Ιταλούς παρτιζάνους.
  • 1952: Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
  • 1981: Παρουσιάζεται το πρώτο ποντίκι υπολογιστή στο κέντρο ερευνών Xerox PARC.
  • 1988: Δολοφονείται στην Αθήνα ο ηγέτης της μυστικής οργάνωσης “ASALA”, ο Αγκόπ Αγκοπιάν. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται στην Αθήνα δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ματ Σάμπρι γραμματέα του κλιμακίου P.L.O. Αθήνας
  • 2004: Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός που δίνονται στη δημοσιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των τελευταίων σε σύγκριση με τις υπό ένταξη χώρες.

Γεννήσεις

  • 1748: Αδαμάντιος Κοραής, Έλληνας γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. (Θαν. 6/4/1833)
  • 1770: Έντουαρντ Κόντριγκντον, βρετανός ναύαρχος, διοικητής της αγγλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 28/4/1851)
  • 1863: Ιωάννης Σβορώνος, Έλληνας νομισματολόγος.
  • 1903: Νίκος Ζαχαριάδης, Έλληνας πολιτικός.
  • 1935: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 24/1/2012)

Θάνατοι

  • 1521: Φερδινάνδος Μαγγελάνος, Πορτογάλος εξερευνητής
  • 1864: Γιάννης Μακρυγιάννης, Σημαίνων αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Η περίοπτη θέση που κατέχει ως τις μέρες μας στην συλλογική μνήμη, οφείλεται πρωτίστως στα «Απομνημονεύματά» του, που εξέδωσε το 1907 ο ιστοριοδίφης και συγγραφέας Γιάννης Βλαχογιάννης και τα οποία ύμνησαν οι λογοτέχνες της λεγόμενης «γενιάς του 30». (Γεν. 1794)
  • 1937: Αντόνιο Γκράμσι, Ιταλός μαρξιστής φιλόσοφος, από τους ιδρυτές του Κομουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. (Γεν. 22/1/1891)
  • 2008: Μάριος Τόκας, Κύπριος μουσικοσυνθέτης. (Γεν. 8/6/1954)

