Ο «Παγκόσμιος Στόλος Sumud» ξεκίνησε από τη Σικελία, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Sumud
Μέλη της Παγκόσμιας Επιτροπής Διοίκησης του Στόλου Sumud παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου καθώς ο ανθρωπιστικός στόλος ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Γάζα, από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 12 Απριλίου 2026. (φωτογραφία: REUTERS/ALBERT GEA)

Ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στον «Παγκόσμιο Στόλο Sumud» (Global Sumud Flotilla-GSF) απέπλευσαν χθες Κυριακή 26/4 από τη Σικελία, με στόχο να φθάσουν στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες πλοία φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια, σε μια νέα προσπάθεια να σπάσουν στην πράξη τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Περισσότερα από 60 ιταλικά και ισπανικά πλοία σαλπάρουν από την Αουγκούστα για να προσπαθήσουν να διασπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, σύμφωνα με δελτίο τύπου του GSF, με την ελπίδα να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να κινητοποιήσουν περαιτέρω δράσεις.

«Ενώπιον της επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με τα μέτρα της διεθνούς δικαιοσύνης, της λεγόμενης εκεχειρίας, της συνεχιζόμενης κατοχής παλαιστινιακών εδαφών, της επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο, του συνεχιζόμενου κλεισίματος χερσαίων οδών και της επίμονης άρνησης της ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα, η απλή καταγγελία του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του δεν επαρκεί πλέον», δήλωσε το GSF την Κυριακή.

«Είναι απαραίτητο να δράσουμε με ολοκληρωμένο και διαφοροποιημένο τρόπο, οικοδομώντας ένα διεθνές μέτωπο ικανό να στοχεύσει το σύστημα συνενοχής που διατηρεί τον αποκλεισμό».

Τα 39 πλοία που είχαν αναχωρήσει από την Ισπανία στις 15 Απριλίου ενώθηκαν με 25 ιταλικά πλοία την Πέμπτη, κάτι που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, καθιστά τον φιλοπαλαιστινιακό στολίσκο ακτιβιστών τον μεγαλύτερο του είδους του. Εκτός από τη θαλάσσια δράση, μια χερσαία νηοπομπή πρόκειται να προσεγγίσει τη Γάζα από τη Βόρεια Αφρική. Το GSF ανέφερε στο Instagram την Παρασκευή ότι 1.000 άτομα επρόκειτο να ενταχθούν στη νηοπομπή Sumud της Βόρειας Αφρικής σε ένα ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει 20 έως 27 ημέρες.

Η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου, η οποία συμμετείχε στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud του 2025, μιλάει στον Τύπο καθώς ένας ανθρωπιστικός στόλος ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Γάζα από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 12 Απριλίου 2026. (πηγή: REUTERS/Richard Matousek)

«Είτε έρχεστε με λεωφορείο, με αυτοκίνητο, με μοτοσικλέτα ή με τα πόδια, αυτή είναι η ευκαιρία σας να συμμετάσχετε στην παγκόσμια εξέγερση για τη Γάζα», ανέφερε το GSF στο Instagram.

 

Τη Δευτέρα, το GSF ισχυρίστηκε ότι εμπόδισε τη διέλευση του φορτηγού πλοίου MSC Maya, ισχυριζόμενο ότι ήταν μέρος μιας αλυσίδας εφοδιασμού που διευκόλυνε τον ισραηλινό στρατό.

«Αυτή η αποστολή στέλνει ένα σαφές μήνυμα», ανέφερε το GSF σε ανακοίνωσή του. «Εάν οι κυβερνήσεις δεν ενεργήσουν για να σταματήσουν τον μηχανισμό βίας, οι πολίτες θα παρέμβουν. Οι εταιρικοί παράγοντες θα εντοπιστούν και θα αμφισβητηθούν και η προσοχή του κοινού θα στραφεί σε αυτό που πολύ συχνά αγνοείται».

Πηγή: Reuters

