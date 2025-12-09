Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha

Με εντατικούς ρυθμούς και έντονη δημιουργική ενέργεια ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής κομεντί του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια κομεντί που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους και το συνεργείο να προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε… ξεκαρδιστικές αυτοσχεδιαστικές στιγμές και μικρές παιδικές “εξεγέρσεις”.

Το σενάριο, γεμάτο ατάκες που θα συζητηθούν, ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη γλυκιά, χαοτική και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της πατρότητας. Οι ήρωες δεν είναι οι “τέλειοι” μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο-κλειδί της σειράς, το οποίο ήδη έχει γίνει το αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων.

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον Alpha και υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως, να δούμε την καθημερινότητα των μπαμπάδων με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί.

 

