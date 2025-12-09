Άγιος έρωτας: Η Χλόη και ο Αργύρης φοβούνται ότι η κόρη τους είναι νεκρή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Η Χλόη και ο Αργύρης φοβούνται ότι η κόρη τους είναι νεκρή

Ο Αντρέας προτείνει κάτι αναπάντεχο στη Θάλεια στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, δύο γονείς και τη μικρή τους κόρη, στην Πάτρα, δημιουργεί πανικό σε Χλόη και Αργύρη φοβούμενοι πως πρόκειται για τους Μαρούδες και τη μικρή Ελευθερία.

Οι δυο τους, μαζί με τον Κλεάνθη, αποφασίζουν να πάνε στην Πάτρα για την αναγνώριση των θυμάτων. Ο Κυριάκος μαθαίνει από τον Νικηφόρο για τα κοντραμπάντα και για τους δυο άγνωστους που διέφυγαν από τα πυρά και συγκρούεται με τον Πέτρο πιστεύοντας ότι εκείνος με τον Στέφανο κρύβονται πίσω από τα λαθραία.

Ο Αντρέας προτείνει στη Θάλεια να ψευδομαρτυρήσει δίνοντας άλλοθι στην Χριστίνα προκειμένου να μην γλιτώσει ξανά ο Παύλος.

Στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος ενημερώνεται από τον γιατρό, ότι η Πετρούλα οδεύει ολοταχώς προς την πλήρη αποθεραπεία της από τη φυματίωση… όμως ο κίνδυνος να έχουν υποστεί μόνιμη βλάβη τα πνευμόνια της είναι μεγάλος.

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

17:40 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

