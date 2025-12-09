Καλύβια: Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν σε αποθήκη – Συνελήφθη και μία γυναίκα – ΦΩΤΟ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την αποθήκη με κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές, όπου εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, πιστόλια, γεμιστήρες και σιγαστήρας, στα Καλύβια. Εκτός του 37χρονου Κρητικού, συνελήφθη και μία γυναίκα για την υπόθεση.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής 2 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πολεμικά τυφέκια,

3 πιστόλια,

7 γεμιστήρες και σιγαστήρας,

5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

2 κράνη,

drone,

3 κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε εικόνες: