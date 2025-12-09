Καλύβια: Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν σε αποθήκη – Συνελήφθη και μία γυναίκα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλύβια: Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν σε αποθήκη – Συνελήφθη και μία γυναίκα – ΦΩΤΟ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την αποθήκη με κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές, όπου εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, πιστόλια, γεμιστήρες και σιγαστήρας, στα Καλύβια. Εκτός του 37χρονου Κρητικού, συνελήφθη και μία γυναίκα για την υπόθεση.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής 2 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 πολεμικά τυφέκια,
  • 3 πιστόλια,
  • 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας,
  • 5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,
  • πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,
  • σκάφος με μηχανή,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,
  • πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,
  • 2 κράνη,
  • drone,
  • 3 κινητά τηλέφωνα και
  • είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προτάσεις για ασφάλεια, εκπαίδευση και ποιότητα στη φροντίδα των ατόμων με Διαβήτη

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

Γερμανία: Tι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις εξαγωγές

ΑΠΔ: Στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:50 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Δίωξη κατά Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου αλλά και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας τ...
18:45 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία για εκβιασμούς

Συνελήφθη Τούρκος στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «Ερυθρά Αγγελία». Οι κατηγορ...
18:40 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

ΕΟΠΥΥ: Στη φυλακή ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις πλαστές συνταγές

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να εξέδιδε χι...
18:32 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Νέα προσαγωγή για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα 

Σε μια νέα προσαγωγή προχώρησαν οι Αρχές, μετά και τις 6 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωση...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα