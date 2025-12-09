Μανχάταν: Φωτιά σε κτίριο έξι ορόφων – Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής δίνει μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη, σε ένα κτίριο στο δυτικό Μανχάταν, με αποτέλεσμα να υψωθεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από τη συνοικία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και αμερικανικά ΜΜΕ.

Φλόγες έβγαιναν από ένα κτίριο διαμερισμάτων στην Upper West Side του Μανχάταν, ρίχνοντας συντρίμμια στο πεζοδρόμιο και γεμίζοντας τον ουρανό με καπνό, σύμφωνα με το NBC New York.

Breaking: A major fourth-alarm fire has erupted at a building on West 107th Street in Manhattan, New York. There are currently no reports of injuries. pic.twitter.com/zO9mTbXyJJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 9, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), η φωτιά ξέσπασε σε ένα εξαώροφο κτίριο στην 107η Οδό, στην διασταύρωση με την Amsterdam γύρω στις 8:20 π.μ. τοπική ώρα και λίγο μετά τις 9 π.μ. κηρύχθηκε τέταρτος συναγερμός.

Τα αρχεία του Τμήματος Κτιρίων δείχνουν ότι το κτίριο έχει 21 διαμερίσματα. Το Chopper 4 έδειξε ολόκληρο τον τελευταίο όροφο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με μαύρο καπνό να βγαίνει από κάτω από την οροφή. Η φωτιά φαινόταν να κατακαίει και την οροφή, πλησιάζοντας τους πυροσβέστες καθώς προσπαθούσαν να την καταπολεμήσουν από το πλάι.

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης, η οποία συντονίζει κάθε είδους επείγον περιστατικό, λεωφορεία ναυλώθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με θύματα.

Σύμφωνα με πλάνα που προβάλλει το CBS, η φωτιά εκδηλώθηκε στον τελευταίο όροφο του εξαώροφου κτιρίου, στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως περίπου 140 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο σημείο, ενώ οι δρόμοι της συνοικίας έχουν κλείσει.