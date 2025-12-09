ΚΚΕ: Η κυβέρνηση μέσω της διορισμένης από την ίδια εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, απαντά με «αγροτοδικεία»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω της διορισμένης από την ίδια εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επιλέγει, για μια ακόμα φορά, απέναντι στον μεγαλειώδη μαζικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων να απαντήσει με νέα βιομηχανία διώξεων και “αγροτοδικείων“, αντί να ικανοποιήσει τώρα τα δίκαια αιτήματά τους!

Την ίδια ώρα, μάλιστα, που με μεθοδεύσεις συγκάλυψης, τα διάφορα “λαμόγια” του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπεύθυνοι γι’ αυτό υπουργοί της, παραμένουν στο απυρόβλητο» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έδειξε βέβαια τον ίδιο ζήλο για τα δεκάδες καθημερινά “Τέμπη”, τα νέα εγκλήματα που κυοφορούνται στις συγκοινωνίες και μεταφορές, με τις τραγικές ελλείψεις και τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας σε τρένα, αεροδρόμια, δρόμους και λιμάνια, όταν πλημμυρίζουν δρόμοι, όταν πολεμικά φορτία αλωνίζουν σε πόλεις και λιμάνια. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η αστική δικαιοσύνη κάθε άλλο παρά τυφλή είναι, όταν είναι να προστατεύσει την κυρίαρχη πολιτική και τα κέρδη του κεφαλαίου.

Αφού απέτυχε με την καταστολή, τη συκοφαντία και την καλλιέργεια του κλίματος “κοινωνικού αυτοματισμού”, τώρα επιχειρεί με τις απειλές για δικαστικές διώξεις να αντιμετωπίσει το ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών. Είναι βέβαιο ότι κι αυτή η απόπειρα θα της γυρίσει μπούμερανγκ. Οι αγρότες δίνουν έναν συγκλονιστικό αγώνα για την επιβίωσή τους, που παίρνει δύναμη από το δίκιο των αιτημάτων τους και την πρωτόγνωρη αλληλεγγύη όλου του λαού» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Να μην τολμήσουν να προβούν σε προσαγωγές και συλλήψεις όπως αφήνει να εννοηθεί ο εισαγγελέας, να παύσουν εδώ και τώρα οι διώξεις που έχουν γίνει σε αγωνιζόμενους αγρότες των μπλόκων».