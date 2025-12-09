Ανυποχώρητοι οι αγρότες, στήνουν νέα μπλόκα – Πού αναμένονται αποκλεισμοί την Τετάρτη 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, με συνεχείς αποκλεισμούς τελωνείων και νέα μπλόκα.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, «την αυστηρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων που διαταράσσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των συγκοινωνιών», ζήτησε προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Στη Νίκαια Λάρισας οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι συνεχίζουν για ένατη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, με χιλιάδες τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα και την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Αύριο σειρά παίρνει το λιμάνι του Βόλου, όπου θα κινηθούν και τρακτέρ από Καρδίτσα και Τρίκαλα. Τρακτέρ από τις Μικροθήβες θα μεταβούν στο λιμάνι του Βόλου, περνώντας από το επιβατικό τμήμα του λιμανιού σε μια συμβολική διαμαρτυρία, και θα επιστρέψουν στην είσοδο του εμπορευματικού σταθμού, όπου θα πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός του τελωνείου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η διάρκεια.

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας για εκτίμηση της κατάστασης και προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων.

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα οριστεί η συντονιστική επιτροπή και θα καθοριστεί η ενιαία ατζέντα αιτημάτων προς την κυβέρνηση.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αγρότες έχουν αποκλείσει το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ζητώντας απαντήσεις για τις επιδοτήσεις, τη λειψυδρία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ετοιμάζουν υπόμνημα με ιεραρχημένα αιτήματα και ζητούν άμεση συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του νησιού. Παράλληλα, αντιδρούν στην πληροφορία περί πιθανών ποινικών διώξεων, θεωρώντας τις προσπάθεια εκφοβισμού.

Δυτ. Ελλάδα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στήνοντας «μέτωπο» σε τρεις Νομούς. Η συντονιστική επιτροπή έχει ήδη προγραμματίσει συνέλευση σήμερα στις 20:00 με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ενώ για την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, κίνηση που αποτελεί την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για αποκλεισμό του νευραλγικού αυτού σημείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην Αχαΐα επίκεντρο του αγροτικού μετώπου βρίσκεται η Πάτρα.

Κλειστή η Ολυμπία Οδός στον κόμβο Εγλυκάδας και στα δύο ρεύματα

Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας η περιμετρική της πόλης παραμένει κλειστή. Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν «στρατοπεδεύσει» πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Το κομβόι ξεκίνησε από τον κόμβο Κουρλαμπά, όπου συναντήθηκαν αγρότες από τον Ερύμανθο και τα Καλάβρυτα, και με μηχανοκίνητη πορεία κατευθύνθηκε προς την Πάτρα.

Στο σημείο ενώθηκαν και οι δυνάμεις των αγροτών της Αιγιάλειας, οι οποίοι έφτασαν με τα δικά τους μηχανήματα, ενισχύοντας το μπλόκο στον κόμβο Εγλυκάδας που παρέμεινε ενεργό όλη τη νύχτα με φωτιές και βάρδιες.

Κλειστή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους.

Πορεία με τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους του Πύργου πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες της Ηλείας και κατέληξαν στο διοικητήριο της Περιφέρειας. Εκεί συναντήθηκαν στην είσοδο με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκο Κοροβέση, και του παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει πριν από μία ώρα οι αγρότες στην περιοχή του Μπράλου

Απέσυραν, πριν λίγο, τα τρακτέρ και απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει πριν από μία ώρα οι αγρότες στην περιοχή του Μπράλου, με την κυκλοφορία πλέον να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου. Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο.

Ωστόσο, ουρές πολλών χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας-‘Αμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας, «θα χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία».

Να υπενθυμίσουμε πως οι αγρότες έχουν παραγγείλει καθημερινό αποκλεισμό όλων των διαβάσεων στην περιοχή του Μπράλου έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Πολύωροι αποκλεισμοί στο τελωνείο Ευζώνων

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Κλειστό ήταν μέχρι τις 16:00 για όλους το τελωνείο Ευζώνων, ωστόσο εξαιρούνται τα φορτηγά με ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Οι αγρότες θα αποκλείσουν ξανά το σημείο στις 18.00 και θα ανοίξουν εκ νέου στις 22.00.

Η τροχαία έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις, κάνοντας εκτροπή από τον κόμβο του Πολυκάστρου, ενώ και αύριο αναμένεται, κατά τις ίδιες ώρες (12.00 με 16.00 και 18.00 με 22.00) να αποκλείσουν το σημείο.

Στο δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης, στο Δερβένι όπου έχουν στήσει επίσης μπλόκο οι αγρότες, κλειστή έμεινε για μία ώρα η Εγνατία οδός (13.00-14.00), κάτι που όπως λένε οι αγρότες θα γίνεται κάθε μέρα.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων και τα δύο ρεύματα, εισόδου και εξόδου προς την πόλη, θα παραμείνουν κλειστά 18.00 με 20.00, σήμερα, ωστόσο νωρίτερα θα συζητήσουν εάν θα προχωρήσουν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, κάτι που μέχρι στιγμής ισχύει μόνο για το ρεύμα προς Αθήνα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σε κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Ζακύνθου από την Τετάρτη – «Κανείς να μην μείνει σπίτι του»

Σε κινητοποιήσεις, προχωρούν από αύριο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ζακύνθου, μετά από απόφαση της χθεσινής συγκέντρωσής τους, στο Θέατρο Σαρακινάδου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αγροτο-κτηνοτροφικού Συλλόγου του νησιού.

Η συγκέντρωση των αγροτών, θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15:00, προκειμένου να υπάρχει χρόνος προσέλευσης των συμμετεχόντων και θα γίνει στο ύψος του Εθνικού Σταδίου Ζακύνθου, επί της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Κερίου και σε πρώτη φάση, δεν έχει αποφασιστεί κλείσιμο του δρόμου.

«Θα γίνει μέτρημα δυνάμεων και συλλογικά και ενωμένοι, θα πάρουμε απόφαση για τη μορφή της συνέχειας του αγώνα. Κανείς να μην μείνει σπίτι του», δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Πρόεδρος του Αγροτο-κτηνοτροφικού Συλλόγου Γιάννης Ζήβας.

Φλώρινα: Τετράωρος αποκλεισμός στο τελωνείο της Νίκης την Τετάρτη

Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πρέσπα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας στο τελωνείο Νίκης και αύριο -Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου- με συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό των συνόρων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Ο αποκλεισμός των συνόρων θα γίνει 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων. Αντιπροσωπεία του μπλόκου στο τελωνείο Νίκης θα βρεθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας στο μπλόκο στη Σιάτιστα ενισχύοντας το μπλόκο εκεί των αγροτών.

Μπλόκο αγροτών στην είσοδο της Σπάρτης και αποκλεισμός του δρόμου την Τετάρτη

Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου Λακωνίας, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσης, τις επόμενες κινήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Πιο συγκεκριμένα, θα στηθεί μπλόκο στην είσοδο της Σπάρτης (1ο χλμ. Σπάρτης – Τρίπολης), κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα. Επίσης, θα γίνει νέα συγκέντρωση στο μπλόκο και αποκλεισμός του δρόμου (παλαιά εθνική Σπάρτης – Τρίπολης), την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 5 το απόγευμα. Ακόμα, η Συντονιστική, γνωστοποιεί, ότι, έγινε νέα γενική συνέλευση για τα επόμενα βήματα. Η Συντονιστική, αναφέρει, ότι, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Τα αιτήματά τους

Άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο, αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

Επίσης, ζητούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, επιστροφή των χρημάτων απ’ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής απ’ το χωράφι για τις ελιές, να συνδεθεί η επιδότηση με την πραγματική ετήσια παραγωγή κάθε αγρότη και με το ζωικό κεφάλαιο του κάθε κτηνοτρόφου, να γίνουν εντατικοί υγειονομικού έλεγχοι στα σύνορα για τα εισαγόμενα προϊόντα και να γίνουν άμεσα έργα υποδομής, έργα αντιπλημμυρικά και αρδευτικά.

Στα «Πράσινα Φανάρια» επέστρεψαν οι αγρότες που απέκλεισαν νωρίτερα την έξοδο για το αεροδρόμιο

Το δρόμο της επιστροφής στο μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», πήραν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις το μεσημέρι, απελευθερώνοντας έτσι την έξοδο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών.

«Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν ήταν επιθυμία μας να κλείσουμε το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία». Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέα είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας».

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά περίπου μέχρι τις 16.00. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας.

Άρειος Πάγος: Παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα και την παρακώλυση συγκοινωνιών

Την παρέμβαση των κατά τόπους εισαγγελέων εφόσον τελούνται αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα με αφορμή τα μπλόκα των αγροτών, ζητά με παραγγελία του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην παραγγελία του:

«Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), δια του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας.

Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), δια της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Ήδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας. Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα.

Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.». Όπως συνάγεται, από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία: Η πρώτη, αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον Εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων Εισαγγελέων, για παρέμβασή τους,με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων (άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτωνφθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας».