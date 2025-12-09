Δράμα: Αγρότες έκαναν έκπληξη σε αστυνομικό – Της έφεραν τούρτα για τα γενέθλιά της – ΒΙΝΤΕΟ

  • Σε μία όμορφη έκπληξη προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ.
  • Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία πρόσφεραν μία τούρτα στην υποδιοικήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της.
  • Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Σε μία όμορφη έκπληξη προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ. Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία πρόσφεραν μία τούρτα στην υποδιοικήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της.

Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν την έξοδο για το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Μουδανιών – Δείτε βίντεο

Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.

@farma.to.voskotopi -ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ-ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 2025 #mploka2025🇬🇷🇬🇷 #police #αστυνομια #agriculture #farmer ♬ πρωτότυπος ήχος – Xrhstos Tsernios

15:31 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

