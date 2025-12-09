Δράμα: Αγρότες έκαναν έκπληξη σε αστυνομικό – Της έφεραν τούρτα για τα γενέθλιά της – ΒΙΝΤΕΟ

Σε μία όμορφη έκπληξη προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ. Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία πρόσφεραν μία τούρτα στην υποδιοικήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της.

Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.