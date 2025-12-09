Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ανακοινώνει το διαζύγιο του με την Ζωή

Ο Άγγελος πλησιάζει την Ζωή και η Φωτεινή συγκρούεται με τον Λευτέρη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.
Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο.
Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί.
Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του.
Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα.
Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.
