Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ανακοινώνει το διαζύγιο του με την Ζωή

Ο Άγγελος πλησιάζει την Ζωή και η Φωτεινή συγκρούεται με τον Λευτέρη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο.

Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί.

Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του.

Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα.

Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.

