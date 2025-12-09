Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ανακοινώνει το διαζύγιο του με την Ζωή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ανακοινώνει το διαζύγιο του με την Ζωή

Ο Άγγελος πλησιάζει την Ζωή και η Φωτεινή συγκρούεται με τον Λευτέρη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο.

Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί.

Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του.

Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα.

Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Υπεγράφη η απόφαση για τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Το όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Όλα όσα προβλέπει

Κεραμέως: Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες που οικοδομούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας στη χώρα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:13 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χλόη και ο Αργύρης φοβούνται ότι η κόρη τους είναι νεκρή

Ο Αντρέας προτείνει κάτι αναπάντεχο στη Θάλεια στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτα...
17:40 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha

Με εντατικούς ρυθμούς και έντονη δημιουργική ενέργεια ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας οικογενε...
17:11 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Νέα ειδική έκδοση: «Realnews Geopolitics»

Το Real Group εγκαινιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 το νέο του περιοδικό με τίτλο «Realne...
15:57 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος κρατάει όμηρο τον Φώντα

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις 22:30 με νέο επεισόδ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα