Αθήνα προς Άγκυρα: «Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μας» – Η απάντηση στις δηλώσεις Φιντάν

Σύνοψη από το

  • Διπλωματικές πηγές τονίζουν πως «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», απορρίπτοντας αναθεωρητικές θέσεις. Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι «όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά», επιδιώκοντας λύση «μέσα από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο». Στόχος της Άγκυρας παραμένει η μετατροπή του Αιγαίου «σε περιοχή σταθερότητας και ευημερίας».
  • Ως προς το καθεστώς της μειονότητας, η Ελλάδα επισημαίνει ότι «η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό», ενώ ο Φιντάν αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΥΠΕΞ

«Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες», τονίζουν διπλωματικές πηγές μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για το Αιγαίο.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών», προσθέτουν.

«Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία», συμπληρώνουν.

Φιντάν: Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά

«Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την ομιλία του στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, στην τουρκική Βουλή.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι στο Αιγαίο πρέπει να επιδιωχθεί λύση «μέσα από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, στόχος της Άγκυρας παραμένει η μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου «σε περιοχή σταθερότητας και ευημερίας», κάτι που –όπως είπε– αποτελεί «ξεκάθαρη βούληση του Προέδρου» της Τουρκίας.

Επανέλαβε ότι η χώρα του διατηρεί την πρόθεση για θετική ατζέντα με την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη Δυτική Θράκη κάνοντας λόγο για «τουρκική μειονότητα».  Οι «πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής” μειονότητας» θα συνεχιστούν «όποτε χρειάζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον Φιντάν να υπογραμμίζει ότι για την Άγκυρα προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της «Τδβκ», καθώς και η άρση –όπως υποστηρίζει– του «ανθρωπιστικά απαράδεκτου εμπάργκο» σε βάρος των Τουρκοκυπρίων.

Σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι η Τουρκία «υπερασπίζεται την αρχή της δίκαιης μοιρασιάς» και θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τα βήματα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Όμηρος Τσάπαλος: Τι απαντά για το ενδεχόμενο θέσπισης κατώτατου αποδεκτού ορίου για τα ενοίκια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:18 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει αύριο η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 10.12.2025, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η συνεδρίαση, πο...
19:30 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση με Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»

Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας κ...
17:45 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Στεγαστικό: Προκήρυξη των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων για κοινωνική αντιπαροχή το 2026 – Έρχονται 2 νέα προγράμματα για ανακαινίσεις

Μία προκήρυξη 10 δημοσίων ακινήτων σε ιδιώτες για κοινωνική αντιπαροχή, και μία δεύτερη για τη...
17:30 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση μέσω της διορισμένης από την ίδια εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, απαντά με «αγροτοδικεία»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω της διορισμένης από την ίδια εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επιλέγει,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα