Ποκρόφσκ: Ουκρανοί στρατιώτες σηκώνουν τη σημαία τους για να αποδείξουν ότι η πόλη δεν έχει «πέσει»

Το Ποκρόφσκ δεν έχει πέσει ακόμα, μεταδίδει το BBC, παρά την πρόσφατη δήλωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει την πόλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος σε αυτή την κομβική πόλη στα ανατολικά, αλλά οι Ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν στην πόλη.

Για τη Ρωσία, το Ποκρόφσκ είναι ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη του στόχου της να πάρει τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς. Αλλά η Ουκρανία πρέπει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντισταθεί, σύμφωνα με το BBC.

Σε ένα ουκρανικό διοικητήριο, πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή, οι διαταγές μεταδίδονται μέσω ασυρμάτου με γρήγορη και συνεχή ροή. Οι στρατιώτες παρακολουθούν δεκάδες ζωντανές μεταδόσεις από drones και συντονίζουν επιθέσεις σε ρωσικές θέσεις μέσα στην πόλη.

Ο διοικητής του Στρατιωτικού Σώματος Σκάλα, Γιούρι, θέλει να αποδείξει ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το βόρειο τμήμα της πόλης, για να δείξει ότι η δήλωση του Κρεμλίνου ότι έχει καταλάβει το Ποκρόφσκ είναι ψέμα.

Μέσω ασυρμάτου, ζητεί από δύο στρατιώτες τους να βγουν από την κάλυψη ενός κτιρίου για να υψώσουν μια ουκρανική σημαία. Κινούνται γρήγορα για να μην εντοπιστούν. Η εικόνα από το drone δείχνει τη στιγμή που κυματίζουν για λίγο την κίτρινη και μπλε σημαία τους, πριν επιστρέψουν, αμέσως, στην κάλυψή τους.

Ο Γιούρι λέει στον ρεπόρτερ του BBC: «Τώρα το είδες με τα ίδια σου τα μάτια». «Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν θα παραδώσουμε έτσι απλά το έδαφός μας», λέει. «Αν δεν το δείξουμε αυτό, όλοι θα χάσουν την πίστη τους και θα σταματήσουν να βοηθούν την Ουκρανία».

Η μάχη για το Ποκρόφσκ, που κάποτε ήταν ένας σημαντικός κόμβος εφοδιασμού για τον ουκρανικό στρατό, συνεχίζεται εδώ και σχεδόν 18 μήνες. Η πόλη είναι ήδη σε ερείπια.

Πόσο θα αντέξει η Ουκρανία

Το ερώτημα τώρα είναι πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει η Ουκρανία. Όσοι παρακολουθούν την προέλαση των Ρώσων υποδηλώνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μόλις και μετά βίας τον έλεγχο της πόλης.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά από το νότο. Η Ουκρανία χάνει έδαφος, αλλά δηλώνει ότι εξακολουθεί να ελέγχει το βόρειο τμήμα, μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την πόλη στα δύο.

Ο Σάσα, ένας 25χρονος διοικητής τάγματος δείχνει έναν χάρτη. Πάνω του έχει τοποθετήσει πράσινους πλαστικούς στρατιώτες για να δείξει πού εξακολουθούν να αμύνονται οι ουκρανικές δυνάμεις. Οι καφέ πλαστικοί στρατιώτες δείχνουν πού έχει προχωρήσει ο εχθρός.

Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μικρές ομάδες δύο έως τεσσάρων στρατιωτών για να περάσουν κρυφά τις ουκρανικές θέσεις, μερικές φορές ντυμένοι ως πολίτες. «Είναι μια καλή τακτική για να περάσεις πίσω από τις εχθρικές γραμμές και να αποκτήσεις πρόσβαση», λέει ο Σάσα. Αλλά προσθέτει: «Ο εχθρός που εισέρχεται στα μετόπισθεν μας εντοπίζεται γρήγορα – χρειάζονται 15 με 20 λεπτά από την ανίχνευση μέχρι την εξόντωση».

Η Ρωσία έχει υποστεί βαριές απώλειες, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους στρατιώτες. Ένας Ουκρανός στρατιώτης με το κωδικό όνομα Rabbit δείχνει διαβατήρια και έγγραφα που ανακτήθηκαν από τους νεκρούς Ρώσους. Το ΒΒΨ τον ρώτησε αν πιστεύει ότι έχουν σκοτώσει πολλούς Ρώσους. «Όχι αρκετούς», απάντησε.

Ο Rabbit περιέγραψε την κατάσταση ως «δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο».