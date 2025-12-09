Χαρά Παππά: «Δεν αναλώνομαι σε βλακείες μετά το θέμα υγείας που πέρασα πέρυσι» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Η Χαρά Παππά, μέσα από απάντηση που έδωσε σε ερώτηση που δέχτηκε στο Instagram, αποκάλυψε πως μετά το θέμα υγείας που πέρασε πέρυσι, «δεν αναλώνεται σε βλακείες».
  • Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Χαρά Παππά είχε εξομολογηθεί πως αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας λόγω του Covid, το οποίο έχει προσβάλλει το νευρικό της σύστημα.
  • Η ίδια είχε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, ενώ έτρεχε σε πολλούς γιατρούς που της έλεγαν ότι δεν είναι τίποτα, μέχρι να βρει νευρολόγους για τον Long Covid.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χαρά Παππά
Φωτογραφία: Instagram/harapappa

Η Χαρά Παππά έχει μιλήσει ανοιχτά για το θέμα που αντιμετώπισε με την υγεία της. Το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να επικοινωνήσει πριν από λίγες ώρες με τους ακολούθους της στο Instagram, μέσα από ερωτήσεις που της έκαναν σε stories της, τις οποίες και απάντησε.

Σε μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε, ακόλουθός της τόνισε το πόσο ήρεμη φαίνεται το τελευταίο διάστημα, με την Χαρά Παππά να δηλώνει πως έτσι είναι και αναφερόμενη στο θέμα υγείας που πέρασε, σημείωσε πως έπειτα από αυτό «δεν αναλώνομαι σε βλακείες».

Συγκεκριμένα, το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου εξήγησε πως: «Είμαι όντως… Νιώθω πως έχω φτάσει να είμαι ευγνώμων καθημερινά και συνειδητά για όσα έχω.

Δεν αναλώνομαι σε βλακείες μετά το θέμα υγείας που πέρασα πέρυσι! Χρειάζομαι μόνο την υγεία μου, την υγεία των γύρω μου, καλούς ανθρώπους κοντά μου και γέλιο… Όλα τα άλλα είναι στο χέρι μου! Κάνω και αισθάνομαι βάσει αυτού…».

Χαρά Παππά

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Breakfast@Star», η Χαρά Παππά είχε εξομολογηθεί: «Εγώ έχω ένα πρόβλημα λόγω του Covid. Μου έχει προσβάλλει το νευρικό σύστημα, το οποίο είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση ή όχι. Έφτασα να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω στη κουζίνα να πάρω ένα ποτήρι νερό.

Έτρεχα σε πάρα πολλούς γιατρούς, έφευγα κλαμένη από πάρα πολλούς γιατρούς γιατί μου έλεγαν ότι δεν είναι τίποτα. Τους έλεγα: “Είναι! Κάντε μου εξετάσεις, κάντε κάτι”. Βρήκα γιατρούς που γνωρίζουν, νευρολόγους, για τον Long Covid και πήγα σε αυτούς».

19:47 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

