Νίκος Ορφανός: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου, πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια»

Σύνοψη από το

  • Τον Μάιο του 2025, ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε πως είχε έναν όγκο στο κεφάλι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας.
  • Μιλώντας σε εκπομπή, ο ηθοποιός τόνισε πως «το 2025 κέρδισα τη ζωή μου», ύστερα από μια «πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια».
  • Ο Νίκος Ορφανός εξήγησε πως είπε «την αλήθεια από την πρώτη στιγμή» στον εννιάχρονο γιο του, ο οποίος «το έζησε όλο» και ήταν δίπλα του στη Γερμανία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Ορφανός
Φωτογραφία: Instagram/nikorff

Τον Μάιο του 2025, ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως είχε έναν όγκο στο κεφάλι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε τον επιτυχημένο ηθοποιό σε πρόσφατη εκδήλωση και εκεί μίλησε για την φετινή χρονιά, τονίζοντας πως στη διάρκεια του έτους που θα «φύγει» σε λίγες ημέρες, «κέρδισα τη ζωή μου».

Μάλιστα, ο Νίκος Ορφανός στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο πώς διαχειρίστηκε τα όσα έζησε, σε σχέση με τον γιο του, ο οποίος είναι εννέα ετών. Το δεύτερο παιδί του καλλιτέχνη, ήταν μόλις 20 ημερών όταν εκείνος διαγνώστηκε με το κρανιοφαρυγγίωμα.

Μιλώντας στο «Breakfast@Star», ο ηθοποιός είπε ότι: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου. Πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια και επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν, στα βιβλία μου, τις μουσικές μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τις μικρές μας στιγμές και όλες τις ωραίες δυσκολίες, μικρές και μεγάλες, όσο αντιφατικό και αν σας ακούγεται, που σε κάνουν να χαίρεσαι που είσαι ζωντανός!».

Σε ερώτηση για το τι έλεγε στα παιδιά του, στη διάρκεια της περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του, ο Νίκος Ορφανός εξήγησε πως: «Είπα την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, η κόρη μου όταν το έμαθα ήταν 20 ημερών, ο γιος μου ήταν εννέα και τα ήξερε όλα από την πρώτη στιγμή. Το έζησε όλο, είδε όλη τη διαχείριση, ήρθε μαζί μου και με τη μητέρα του στη Γερμανία, ήταν δίπλα μου στην επέμβαση και αμέσως μετά, τα είδε όλα, τα κατάλαβε όλα, δεν έκρυψα τίποτα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προτάσεις για ασφάλεια, εκπαίδευση και ποιότητα στη φροντίδα των ατόμων με Διαβήτη

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

Γερμανία: Tι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις εξαγωγές

ΑΠΔ: Στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:37 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα: Το τραγούδι που είχε απορρίψει και έγινε μεγάλη επιτυχία – «Ο στίχος αυτός βρήκε μια άλλη μελωδία…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Κωνσταντίνα, η οποί...
17:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει…» – Συγκλονίζει η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 2025, όταν ο θρύλος του ποδοσφαίρου Μίμης Δομάζος, μεταφέρθηκε εσπευσμέ...
16:29 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Χρυσούλα Διαβάτη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της – «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ», λέει ο Νικήτας Τσακίρογλου

Ήταν αρχές του 2025, όταν έγινε γνωστό πως η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγεία...
13:33 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω λίγη σοκολάτα – Έχω τον σύντροφό μου με τον βούρδουλα»

Στην αγάπη της για τα γλυκά και στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αναφέρθηκε η Κατερίνα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα