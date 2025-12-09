Νίκος Ορφανός: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου, πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια»

Τον Μάιο του 2025, ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως είχε έναν όγκο στο κεφάλι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε τον επιτυχημένο ηθοποιό σε πρόσφατη εκδήλωση και εκεί μίλησε για την φετινή χρονιά, τονίζοντας πως στη διάρκεια του έτους που θα «φύγει» σε λίγες ημέρες, «κέρδισα τη ζωή μου».

Μάλιστα, ο Νίκος Ορφανός στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο πώς διαχειρίστηκε τα όσα έζησε, σε σχέση με τον γιο του, ο οποίος είναι εννέα ετών. Το δεύτερο παιδί του καλλιτέχνη, ήταν μόλις 20 ημερών όταν εκείνος διαγνώστηκε με το κρανιοφαρυγγίωμα.

Μιλώντας στο «Breakfast@Star», ο ηθοποιός είπε ότι: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου. Πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια και επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν, στα βιβλία μου, τις μουσικές μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τις μικρές μας στιγμές και όλες τις ωραίες δυσκολίες, μικρές και μεγάλες, όσο αντιφατικό και αν σας ακούγεται, που σε κάνουν να χαίρεσαι που είσαι ζωντανός!».

Σε ερώτηση για το τι έλεγε στα παιδιά του, στη διάρκεια της περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του, ο Νίκος Ορφανός εξήγησε πως: «Είπα την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, η κόρη μου όταν το έμαθα ήταν 20 ημερών, ο γιος μου ήταν εννέα και τα ήξερε όλα από την πρώτη στιγμή. Το έζησε όλο, είδε όλη τη διαχείριση, ήρθε μαζί μου και με τη μητέρα του στη Γερμανία, ήταν δίπλα μου στην επέμβαση και αμέσως μετά, τα είδε όλα, τα κατάλαβε όλα, δεν έκρυψα τίποτα».