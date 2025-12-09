Χρυσούλα Διαβάτη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της – «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ», λέει ο Νικήτας Τσακίρογλου

Σύνοψη από το

  • Η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας από τις αρχές του 2025, με το κοινό να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την καταξιωμένη ηθοποιό.
  • Ο σύζυγός της, Νικήτας Τσακίρογλου, ενημέρωσε πως «Στο σπίτι είναι, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Είναι σε διαύγεια και αντιλαμβάνεται».
  • Ο Νικήτας Τσακίρογλου εξέφρασε την ελπίδα του για την ανάρρωση της συζύγου του, προσθέτοντας: «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ και ελπίζω ότι η επιστήμη… θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρυσούλα Διαβάτη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της – «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ», λέει ο Νικήτας Τσακίρογλου

Ήταν αρχές του 2025, όταν έγινε γνωστό πως η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Από τότε, το κοινό που την έχει αγαπήσει, μέσα από τους ρόλους που έχει ερμηνεύσει στη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας της στην υποκριτική, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την καταξιωμένη ηθοποιό. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, με τον οποίο η καλλιτέχνις συμπορεύεται για πάνω από 60 χρόνια, μίλησε για εκείνη σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός και σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη, ανέφερε στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (9/12), πως: «Στο σπίτι είναι, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Είναι σε διαύγεια και αντιλαμβάνεται».

«Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ και ελπίζω ότι η επιστήμη, ο Χριστός, η Παναγία στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ και εγώ και η Χρυσούλα, θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας!», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προτάσεις για ασφάλεια, εκπαίδευση και ποιότητα στη φροντίδα των ατόμων με Διαβήτη

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

ΗΠΑ: Πρόσκληση Χατζηδάκη σε επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα -Τι είπε για τους πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις αγορές – 4 στους 10 ζητούν πληροφορίες για προϊόντα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει…» – Συγκλονίζει η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 2025, όταν ο θρύλος του ποδοσφαίρου Μίμης Δομάζος, μεταφέρθηκε εσπευσμέ...
13:33 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω λίγη σοκολάτα – Έχω τον σύντροφό μου με τον βούρδουλα»

Στην αγάπη της για τα γλυκά και στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αναφέρθηκε η Κατερίνα...
13:13 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που απασχολώ με τα προσωπικά μου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κάθισε σήμερα (9/12) στον καναπέ της εκπομπής Super Κατερίνα, συνομιλώντ...
12:41 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βαλάντης: Το βίντεο με το φτύσιμο στην πίστα που προκάλεσε αντιδράσεις και η «συγγνώμη»

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του τραγουδιστή Βαλάντη να φτύσει προς τους μουσικούς του στην ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα