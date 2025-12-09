Χρυσούλα Διαβάτη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της – «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ», λέει ο Νικήτας Τσακίρογλου

Ήταν αρχές του 2025, όταν έγινε γνωστό πως η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Από τότε, το κοινό που την έχει αγαπήσει, μέσα από τους ρόλους που έχει ερμηνεύσει στη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας της στην υποκριτική, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την καταξιωμένη ηθοποιό. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, με τον οποίο η καλλιτέχνις συμπορεύεται για πάνω από 60 χρόνια, μίλησε για εκείνη σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός και σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη, ανέφερε στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (9/12), πως: «Στο σπίτι είναι, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Είναι σε διαύγεια και αντιλαμβάνεται».

«Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ και ελπίζω ότι η επιστήμη, ο Χριστός, η Παναγία στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ και εγώ και η Χρυσούλα, θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας!», πρόσθεσε.