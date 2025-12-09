Κωνσταντίνα: Το τραγούδι που είχε απορρίψει και έγινε μεγάλη επιτυχία – «Ο στίχος αυτός βρήκε μια άλλη μελωδία…»

  • Η Κωνσταντίνα, σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Τρίτη, αναφέρθηκε στο πολύ γνωστό τραγούδι που είχε απορρίψει, το οποίο τελικά ερμήνευσε συνάδελφός της και έγινε μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, εξήγησε και τον λόγο αυτής της απόφασής της.
  • Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως το τραγούδι που απέρριψε ήταν το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», εξηγώντας πως «ο στίχος αυτός βρήκε μια άλλη μελωδία και έγινε επιτυχία».
  • Επιπλέον, η Κωνσταντίνα μίλησε για τον σημαντικό ρόλο του έρωτα στη ζωή της, σημειώνοντας πως πλέον «δεν μιλάμε για έρωτα αλλά για συντροφικότητα».
Κωνσταντίνα
Κωνσταντίνα

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Κωνσταντίνα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (9/12). Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, που εργάζεται πάνω από 40 χρόνια στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στο πολύ γνωστό τραγούδι που είχε απορρίψει, το οποίο τελικά ερμήνευσε συνάδελφός της και έγινε μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα εξήγησε τον λόγο που την οδήγησε σε αυτή την απόφασή της.

Ανάμεσα σε άλλα, η Κωνσταντίνα είπε στη συνέντευξή της πως: «Ο έρωτας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, γιατί όταν ερωτεύεσαι νιώθεις όμορφα. Έχω περάσει πολλές ωραίες στιγμές, πιο παλιά, με τον πρώτο μου γάμο και με τον δεύτερό μου γάμο.

Νομίζω ότι έχω κάνει τον κύκλο, και όλο αυτό που έχω ζήσει νομίζω ότι με έχει γεμίσει. Τώρα είναι διαφορετικά, δεν μιλάμε για έρωτα αλλά για συντροφικότητα. Οπότε, το ψάχνουμε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει απορρίψει τραγούδι που μετά έγινε μεγάλη επιτυχία, η ερμηνεύτρια απάντησε: «Έχω απορρίψει στίχο που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μου άρεσε η μουσική έτσι όπως έδεσε ο στίχος. Οπότε ο στίχος αυτός βρήκε μια άλλη μελωδία και έγινε επιτυχία. Είναι το “Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου”».

