Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Αρχίζει η αποστολή sms για τους δικαιούχους – Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Σύνοψη από το

  • Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, άρχισε η αποστολή SMS για περίπου 10.000 πολίτες που δικαιούνται δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
  • Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η υποβολή στις αιματολογικές εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου του προγράμματος «Προλαμβάνω», οι οποίες μπορούν να γίνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.
  • Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ή BMI 37–40 με τουλάχιστον μία συννοσηρότητα, με όλες τις εξετάσεις και τη θεραπεία να παρέχονται δωρεάν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Υγεία

Φάρμακα

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, άρχισε η διαδικασία αποστολής SMS, για τους περίπου 10.000 πολίτες, οι οποίοι δικαιούνται τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Οι σχετικές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες η παχυσαρκία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, προσδιορίστηκαν με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ΚΥΑ, ορίζεται και η διαδικασία, μέσω της οποίας θα αξιολογούνται οι ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία ή παχυσαρκία με συννοσηρότητες.

Βασική προϋπόθεση, για την ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμάκων για την παχυσαρκία, αποτελεί το να έχουν οι ενδιαφερόμενοι υποβληθεί στις αιματολογικές εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου, που περιλαμβάνονται στο δωρεάν πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Όσοι δεν έχουν κάνει τον συγκεκριμένο αιματολογικό έλεγχο, μπορούν να τον κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Δικαιούχοι του προγράμματος της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ή όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 37–40, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία συννοσηρότητα.

Εκείνοι οι οποίοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος από 37 έως 40, θα δικαιούνται δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αν έχουν μία από τις παρακάτω συννοσηρότητες:

  • σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,
  • προδιαβήτη,
  • σύνδρομο υπνικής άπνοιας,
  • στεφανιαία νόσο,
  • υπέρταση,
  • καρδιακή ανεπάρκεια,
  • υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,
  • αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
  • υποαερισμό λόγω παχυσαρκίας,
  • γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,
  • στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD),
  • χρόνια νεφρική νόσο,
  • ακράτεια ούρων λόγω παχυσαρκίας,
  • χρόνιες κινητικές διαταραχές και
  • περιφερική αρτηριακή νόσο.

Με την ολοκλήρωση του αιματολογικού ελέγχου της εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας.

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο ή διαβητολόγο στις δημόσιες μονάδες υγείας, ή από γενικό γιατρό ή παθολόγο, όταν η μονάδα δεν διαθέτει εξειδικευμένο ενδοκρινολόγο.

Το παραπεμπτικό έχει ισχύ ενός μήνα και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (barcode, στοιχεία δικαιούχου και εκδότη, αιτιολογία, αναφορά ότι πρόκειται για εξέταση στο πλαίσιο του ΕΠΠΕ).

Ο θεράπων ιατρός καταχωρεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το αν είναι δυνατή ή όχι η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και σε περίπτωση δυνατότητας, επιλέγει τη φαρμακευτική αγωγή από λίστα δραστικών ουσιών, με σειρά αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν διατροφική συμβουλευτική.

Εφόσον εγκριθεί η αγωγή, εκδίδεται αυτόματα συνταγή, η οποία μπορεί εντός 15 ημερών να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φαρμακείο.

Επαναληπτικές επισκέψεις – Κύκλοι θεραπείας

Μετά την εκτέλεση της συνταγής, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εκδίδει νέο παραπεμπτικό για επαναξιολόγηση εντός 45 ημερών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί μέχρι οκτώ φόρες (οκτώ συνολικές ιατρικές επισκέψεις και οκτώ συνταγές). Οι εξετάσεις και η θεραπεία γίνονται δωρεάν (μηδενική συμμετοχή για τους ασθενείς), σύμφωνα με το ERTNews.

Όλες οι διαγνώσεις και οι ενέργειες καταχωρούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του δικαιούχου, διαδικασία υποχρεωτική για την αποζημίωση των γιατρών και φαρμακείων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Όμηρος Τσάπαλος: Τι απαντά για το ενδεχόμενο θέσπισης κατώτατου αποδεκτού ορίου για τα ενοίκια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:12 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα που συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης και διακινείται μέσω διαδικτύου

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων(ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι το προϊόν ByHeart Whole Nutrition Infant F...
06:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βουλωμένη μύτη: Αναπνεύστε πιο εύκολα με μια απλή μέθοδο από ειδικό – Λειτουργεί «σε δευτερόλεπτα»

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του κρυολογήματα, μπούκωμα και δυσκολία στην αναπνοή, με τη βουλωμένη μ...
22:13 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το όραμα για την Υγεία του 2030 – Πρόληψη, δημογραφική πρόκληση και το μέλλον του ΕΣΥ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την υγεία και τι επιφυλάσσει το μέλλον εξελίχθηκε στο πάνελ...
22:00 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Η καθημερινή συνήθεια που τον βελτιώνει και μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με ειδικό

Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ευεξία μας. Ειδικός αποκαλύπτει...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα