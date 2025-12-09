Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ρύθμιση για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Ποιες αφορά και τι προβλέπει

Την επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κυρίες από τους συμβολαιογράφους, μέσω της νέας πλατφόρμας, ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025, προβλέπει το άρθρο 114 του νομοσχεδίου με τίτλο “Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή.

Να σημειωθεί ότι την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών.

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.

Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση (άρθρο 116 στο ίδιο νομοσχέδιο) προβλέπεται η διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την 5η εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.

Ο διαγωνισμός προβλέπεται να προκηρυχθεί μάλιστα μέσα στον ερχόμενο Ιανουάριο.