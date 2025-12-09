Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ρύθμιση για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Ποιες αφορά και τι προβλέπει

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ρύθμιση που επεκτείνει τη δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών και κήρυξης αυτών ως κυρίων από συμβολαιογράφους, μέσω της νέας πλατφόρμας, ακόμη και αν ο θάνατος επήλθε πριν από την 1η-11-2025.
  • Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις 14.000 υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία, απλοποιώντας τις διαδικασίες.
  • Παράλληλα, προβλέπεται η διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού τον Ιανουάριο για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, με στόχο την κάλυψη αναγκών κυρίως των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

διαθήκη- κληρονομιά

Την επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κυρίες από τους συμβολαιογράφους, μέσω της νέας πλατφόρμας, ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025, προβλέπει το άρθρο 114 του νομοσχεδίου με τίτλο “Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή.

Να σημειωθεί ότι την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών.

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.

Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση (άρθρο 116 στο ίδιο νομοσχέδιο) προβλέπεται η διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την 5η εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.

Ο διαγωνισμός προβλέπεται να προκηρυχθεί μάλιστα μέσα στον ερχόμενο Ιανουάριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Όμηρος Τσάπαλος: Τι απαντά για το ενδεχόμενο θέσπισης κατώτατου αποδεκτού ορίου για τα ενοίκια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:19 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Δερβένι: Ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών μοίρασε μελομακάρονα στους αγρότες του μπλόκου – Δείτε βίντεο

Μελομακάρονα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους του μπλόκου στο Δερβένι μοίρασε ο δήμαρχος Ν...
22:12 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ζωγράφου: «Μου φώναζε χτύπα με, ρε, χτύπα…» – Οι στιγμές τρόμου που έζησε ο οδηγός του λεωφορείου που ξυλοκοπήθηκε για… ένα φλας

Την ώρα που οι αστυνομικοί αναζητούν τον οδηγό ΙΧ που επιτέθηκε και χτύπησε τον οδηγό αστικού ...
22:07 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2999 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (9/12). Οι τυχεροί αριθμοί είναι...
21:49 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση στον κόμβο της Νίκαιας – Με το… βλέμμα στον αυριανό αποκλεισμό του λιμανιού στον Βόλο

Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση νωρίτερα π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα