Φιντάν: Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά

«Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την ομιλία του στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, στην τουρκική Βουλή.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι στο Αιγαίο πρέπει να επιδιωχθεί λύση «μέσα από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, στόχος της Άγκυρας παραμένει η μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου «σε περιοχή σταθερότητας και ευημερίας», κάτι που –όπως είπε– αποτελεί «ξεκάθαρη βούληση του Προέδρου» της Τουρκίας.

Επανέλαβε ότι η χώρα του διατηρεί την πρόθεση για θετική ατζέντα με την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη Δυτική Θράκη κάνοντας λόγο για «τουρκική μειονότητα». Οι «πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής” μειονότητας» θα συνεχιστούν «όποτε χρειάζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον Φιντάν να υπογραμμίζει ότι για την Άγκυρα προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της «Τδβκ», καθώς και η άρση –όπως υποστηρίζει– του «ανθρωπιστικά απαράδεκτου εμπάργκο» σε βάρος των Τουρκοκυπρίων.

Σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι η Τουρκία «υπερασπίζεται την αρχή της δίκαιης μοιρασιάς» και θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τα βήματα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην περιοχή.