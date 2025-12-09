Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού μέσα στο αυτοκίνητό του 

Σύνοψη από το

  • Υπόθεση καταγγελίας απόπειρας βιασμού από 19χρονη εναντίον 21χρονου απασχολεί τους αστυνομικούς του Α.Τ. Τυρνάβου.
  • Η καταγγελία αφορά επίθεση, που όπως υποστηρίζει η κοπέλα, φέρεται να συνέβη την Κυριακή, μέσα στο αυτοκίνητο του 21χρονου.
  • Ο νεαρός αρνήθηκε το συμβάν, παρουσιάζοντας διαφορετική εκδοχή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία χωρίς να γίνει σύλληψη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ασέλγεια

Υπόθεση καταγγελίας απόπειρας βιασμού που έκανε 19χρονη από περιοχή του δήμου Τυρνάβου εναντίον 21χρονου επίσης από περιοχή του δήμου απασχολεί τους αστυνομικούς του Α.Τ. Τυρνάβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από την κοπέλα και αφορούσε επίθεση, που όπως υποστηρίζει, έγινε την Κυριακή, μέσα στο αυτοκίνητο του 21χρονου που κατηγορείται.

Ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν, παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη, αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Υπεγράφη η απόφαση για τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Το όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Όλα όσα προβλέπει

Κεραμέως: Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες που οικοδομούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας στη χώρα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:41 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ρύθμιση για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Ποιες αφορά και τι προβλέπει

Την επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κυρίες από τους συμβ...
20:31 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κλείδωσαν σε εργοστάσιο μετανάστες και τους εκβίαζαν – Στη φυλακή δύο άτομα

Ιδιοκτήτης εργοστασιακής μονάδας και η πρώην σύντροφός του καταδικάστηκαν σε συνολική φυλάκιση...
20:26 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Ιονία Οδό – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή φορτηγού οχήματος, το οποίο μετέφερε λάδια, συνέβη στον παράδρομο τ...
20:12 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Διαψεύδει η αστυνομία ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες κατά των αγροτών

Με ανακοίνωσή της η αστυνομία διαψεύδει ρητά ότι χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της πλαστικ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα