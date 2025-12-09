Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση με Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»

Σύνοψη από το

  • Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε σήμερα ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα.
  • Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η συνεργασία θα έχει στόχο την ευημερία και ανάπτυξη των δύο χωρών, σε θέματα λιμενικών υποδομών, αμερικανικών επενδύσεων, ναυτιλίας και ασφάλειας.
  • Μετά τη συνάντηση, Κικίλιας και Γκίλφοϊλ επισκέφθηκαν το πλοίο “Hellas Liberty” στον Πειραιά, τονίζοντας τη συμβολική κίνηση για επανεκκίνηση των συνεργασιών στη ναυτιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κικίλιας - Γκιλφόιλ

Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας.

Η συνάντηση του υπουργού με την πρέσβη πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, και με δεδομένη την πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Κικίλιας και η κα Γκίλφοϊλ μετέβησαν στο πλοίο “Hellas Liberty” στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον αποτελεί πλωτό μουσείο της ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας.

Οι δηλώσεις Κικίλια και Γκιλφόιλ

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι και χαρούμενοι που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκίλφοϊλ. Η συνεργασία μας θα έχει στόχο την ευημερία και την ανάπτυξη των δύο χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, της αμερικανικής οικογένειας και της ελληνικής οικογένειας. Στα θέματα των λιμενικών υποδομών, των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας σε λιμενικές υποδομές, στα θέματα συμφωνιών σε σχέση με τη ναυτιλία και στα θέματα ασφαλείας. Χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε εδώ και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα από τα τρία εναπομείναντα Liberty πλοία που υπάρχουν στον κόσμο και το οποίο βρίσκεται εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Το συγκεκριμένο πλοίο συμμετείχε ενεργά στην απόβαση στη Νορμανδία. Το 1943, κάθε δύο μέρες, η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία παρήγαγε ένα τέτοιο πλοίο, είναι εντυπωσιακό. Αυτά τα πλοία βοήθησαν στη μάχη ενάντια στον ναζισμό και είναι μία συμβολική κίνηση, γιατί πιστεύουμε και θέλουμε να επανεκκινήσουμε τις συνεργασίες στη ναυτιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» τόνισε στη δήλωσή του ο Βασίλης Κικίλιας.

Κικίλιας - Γκιλφόιλ

Από την πλευρά της η κα Γκιλφόιλ δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ:

«Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μια τόσο απίστευτη δύναμη στη ναυτιλία. Η Ελλάδα αποτελεί εδώ και καιρό έναν ισχυρό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς, αλλά η ναυτιλία ξεχωρίζει λόγω του ζωτικού της ρόλου στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Οι συνεχείς συνεισφορές της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα διασφαλίζουν ότι ο καίριος ρόλος της, ως περιφερειακού και παγκόσμιου κόμβου, θα αυξάνεται και θα ενισχύεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, εξέδωσε το εκτελεστικό του διάταγμα για την αναβίωση της ναυτιλιακής κυριαρχίας της Αμερικής τον Απρίλιο από τις αρχές της θητείας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα περιλαμβάνει τη συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν και θα λάβουν ισχυρές συνεργασίες, που βασίζονται στον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και κυρίως στα αποτελέσματα. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε εδώ και πολλούς μήνες, ακόμη και πριν από την άφιξή μου.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ηγετική σας ικανότητα και για όσα έχετε κάνει γι’ αυτή τη διμερή σχέση μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας.

Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

17:45 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

17:30 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

17:05 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

16:48 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

