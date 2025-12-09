Αγρότες: Αποφάσισαν να αποκλείσουν με τρακτέρ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Απόφαση για αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, με τη στήριξη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) την προσεχή Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου.

Μετά τον σχηματισμό δικογραφιών με βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος αγροτών στην Κρήτη και κυρίως τις διαρροές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων απαντά με ραγδαία κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως ανέφερε το OPEN.

Στο πλαίσιο πάρθηκε η απόφαση αργά το βράδυ της Δευτέρας για αποκλεισμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, με τους αγρότες ταυτόχρονα να καλούν όλο τον κόσμο να είναι εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κινητοποίηση με περισσότερα από 100 τρακτέρ, ενώ δεν αποκλείεται να μεταβούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

