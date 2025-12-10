Καματερό: Τρόμος για τρεις ανήλικες – Μεθυσμένος 48χρονος τις κυνήγησε με μαχαίρι

Τον τρόμο σκόρπισε στο Καματερό ένας 48χρονος, ο οποίος κυνηγούσε με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Καματερό, με τον 48χρονο να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και να απειλεί τις ανήλικες με μαχαίρια.

Τα τρία κορίτσια στην προσπάθειά τους να τον αποφύγουν συνάντησαν μία παρέα αγοριών, η οποία κατάφερε να πείσει τον 48χρονο να αποσύρει το αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με το Mega.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.