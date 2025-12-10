Καματερό: Τρόμος για τρεις ανήλικες – Μεθυσμένος 48χρονος τις κυνήγησε με μαχαίρι

Σύνοψη από το

  • Τον τρόμο σκόρπισε στο Καματερό ένας 48χρονος, ο οποίος κυνηγούσε με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, με τον 48χρονο να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και να απειλεί τις ανήλικες με μαχαίρια. Μία παρέα αγοριών κατάφερε να τον πείσει να αποσύρει το αιχμηρό αντικείμενο.
  • Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Τον τρόμο σκόρπισε στο Καματερό ένας 48χρονος, ο οποίος κυνηγούσε με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Καματερό, με τον 48χρονο να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και να απειλεί τις ανήλικες με μαχαίρια.

Τα τρία κορίτσια στην προσπάθειά τους να τον αποφύγουν συνάντησαν μία παρέα αγοριών, η οποία κατάφερε να πείσει τον 48χρονο να αποσύρει το αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με το Mega.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Νο1 άσκηση που πρέπει να κάνετε καθημερινά αν έχετε ελάχιστο χρόνο

Μεγάλη μείωση νοσοκομειακών λοιμώξεων σε 10 νοσοκομεία

Χριστούγεννα 2025: Νέος «οδηγός» για να κάνετε φθηνές διακοπές σε χειμερινούς προορισμούς – Δείτε πόσα χρήματα θα ξοδέψετε ...

Ακρίβεια: Νέο ράλι ανόδου τιμών στα κρέατα, στον καφέ και στην σοκολάτα – Πόσο θα κοστίσει φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

«Μπλόκα» έχει στήσει η κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, παραλιακή και Πειραιάς – Όλοι οι δρόμοι της… ταλαιπωρίας

«Μπλόκα» έχει στήσει η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ...
08:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Δεύτερη νύχτα πέρασαν στο αεροδρόμιο οι κτηνοτρόφοι – Δείτε βίντεο

Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά που παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο...
07:55 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Σήμερα οι αποφάσεις και για τη Θεσσαλονίκη

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι όλης της χώρας που προχωρούν ...
07:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα. Ωστόσο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα