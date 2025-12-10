Κατερίνα Λιόλιου: Στο… πλευρό των αγροτών η τραγουδίστρια – Είπε ακαπέλα το «Νοικιάστηκε»

  • Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στάθηκε η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση το βράδυ της Τρίτης.
  • Η τραγουδίστρια βρέθηκε ανάμεσα σε συγκεντρωμένους αγρότες και, κρατώντας το μικρόφωνο, άρχισε να ερμηνεύει ζωντανά την επιτυχία της «Νοικιάστηκε».
  • Οι αγρότες κατέγραφαν τη στιγμή με ενθουσιασμό, ενώ στο τέλος η Κατερίνα Λιόλιου είπε: «Ευχαριστούμε πολύ, ήταν μία συναυλία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στάθηκε η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση το βράδυ της Τρίτης, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, η τραγουδίστρια βρέθηκε ανάμεσα σε συγκεντρωμένους αγρότες και, κρατώντας το μικρόφωνο, άρχισε να ερμηνεύει ζωντανά την επιτυχία της «Νοικιάστηκε», δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα μέσα στα… μπλόκα.

Οι αγρότες, με τα κινητά στα χέρια, κατέγραφαν τη στιγμή με ενθουσιασμό, ενώ η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη ζεστασιά του κόσμου και τη διαφορετική αυτή… σκηνή. Στο τέλος της σύντομης εμφάνισής της, η Κατερίνα Λιόλιου είπε: «Ευχαριστούμε πολύ, ήταν μία συναυλία».

