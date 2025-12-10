Ταϊλάνδη: Χιλιάδες κάτοικοι μετακινήθηκαν λόγω των συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, καθώς οι συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι στην Ταϊλάνδη έχουν ήδη μετακινηθεί σε ασφαλείς περιοχές, ενώ και στην Καμπότζη, πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο μακριά από τις εμπόλεμες ζώνες.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης γνωστοποίησε την Τετάρτη πως οι μετακινήσεις του πληθυσμού ξεκίνησαν με την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σουρασάντ Κονγκσίρι, τόνισε σε δηλώσεις του: «Οι πολίτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εστίες τους λόγω άμεσου κινδύνου για την ασφάλειά τους. Πάνω από 400.000 άτομα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή καταφύγια» σε επτά συνολικά επαρχίες.

Παράλληλα, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Ταϊλάνδης ανέφερε πως μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης είχαν μετακινηθεί 180.125 άτομα από τις συνοριακές επαρχίες Ούμπον Ρατσαντάνι, Σισάκετ, Σουρίν και Μπουρίραμ, όπου οι εχθροπραξίες μαίνονται έντονες.

Από την πλευρά της Καμπότζης, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Μαλί Σοτσετά, δήλωσε πως συνολικά 20.105 οικογένειες, δηλαδή 101.229 άνθρωποι, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, βρίσκοντας προσωρινό καταφύγιο είτε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους είτε σε σπίτια συγγενών τους σε πέντε επαρχίες της χώρας.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με έντονη ανησυχία και από τις δύο πλευρές των συνόρων, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης δεν έχει αποκλειστεί.

