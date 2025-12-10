Ροντ Πέιτζ: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο πρώτος Αφροαμερικανός Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Πέιτζ, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στην εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε εκπαιδευτικός, προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ενώ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο Τζορτζ Γ. Μπους, ο οποίος τον είχε επιλέξει για την κορυφαία ομοσπονδιακή θέση στον χώρο της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Υπουργείο Παιδείας, με τον Ροντ Πέιτζ στην ηγεσία, εφάρμοσε το 2002 την πολιτική «No Child Left Behind» («Κανένα παιδί δεν μένει πίσω»), που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές νομοθεσίες της διακυβέρνησης Μπους. Η πολιτική αυτή, βασισμένη στο προηγούμενο έργο του Πέιτζ ως υπεύθυνου των σχολείων στο Χιούστον, εισήγαγε ενιαίους κανόνες αξιολόγησης και ποινές για σχολεία που δεν πληρούσαν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κριτήρια.

Σε δήλωσή του, ο Τζορτζ Γ. Μπους τόνισε: «Ο Ροντ ήταν ηγέτης και φίλος. Δεν αρκούνταν στην τρέχουσα κατάσταση. Προσπάθησε να καταπολεμήσει αυτό που αποκαλούσαμε “τη μαλακή μεροληψία χαμηλών προσδοκιών”. Δούλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει ότι ο τόπος γέννησης ενός παιδιού δεν καθορίζει την επιτυχία του στο σχολείο και στη μετέπειτα ζωή του».

Πηγή: Associated Press