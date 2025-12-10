Ροντ Πέιτζ: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο πρώτος Αφροαμερικανός Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Πέιτζ, ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, αφήνοντας το στίγμα του στην εκπαίδευση.
  • Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Υπουργείο Παιδείας, με τον Ροντ Πέιτζ στην ηγεσία, εφάρμοσε το 2002 την πολιτική «No Child Left Behind», μία από τις πιο εμβληματικές νομοθεσίες της διακυβέρνησης Μπους.
  • Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο Τζορτζ Γ. Μπους, ο οποίος τον είχε επιλέξει για την κορυφαία ομοσπονδιακή θέση. Ο πρώην πρόεδρος τόνισε πως «ο Ροντ ήταν ηγέτης και φίλος» και πως «Δούλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει ότι ο τόπος γέννησης ενός παιδιού δεν καθορίζει την επιτυχία του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ροντ Πέιτζ: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο πρώτος Αφροαμερικανός Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Πέιτζ, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στην εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε εκπαιδευτικός, προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ενώ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο Τζορτζ Γ. Μπους, ο οποίος τον είχε επιλέξει για την κορυφαία ομοσπονδιακή θέση στον χώρο της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Υπουργείο Παιδείας, με τον Ροντ Πέιτζ στην ηγεσία, εφάρμοσε το 2002 την πολιτική «No Child Left Behind» («Κανένα παιδί δεν μένει πίσω»), που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές νομοθεσίες της διακυβέρνησης Μπους. Η πολιτική αυτή, βασισμένη στο προηγούμενο έργο του Πέιτζ ως υπεύθυνου των σχολείων στο Χιούστον, εισήγαγε ενιαίους κανόνες αξιολόγησης και ποινές για σχολεία που δεν πληρούσαν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κριτήρια.

Σε δήλωσή του, ο Τζορτζ Γ. Μπους τόνισε: «Ο Ροντ ήταν ηγέτης και φίλος. Δεν αρκούνταν στην τρέχουσα κατάσταση. Προσπάθησε να καταπολεμήσει αυτό που αποκαλούσαμε “τη μαλακή μεροληψία χαμηλών προσδοκιών”. Δούλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει ότι ο τόπος γέννησης ενός παιδιού δεν καθορίζει την επιτυχία του στο σχολείο και στη μετέπειτα ζωή του».

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για το φόνο 33χρονης το 1989

Ένας 58χρονος άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας 33χρονης γυναίκας τ...
04:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ευθύνεται για την «τεράστια» πτώση που καταγράφουν οι τιμές

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι οι τιμές διαφόρων αγαθών, τόσο ...
03:52 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σε κρίση η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Ινδονησίας λόγω οπισθοδρόμησης της Τζακάρτας

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδονησία φαίνε...
03:34 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αεροπορική τραγωδία στο Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό, νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη χθες, Τρίτη, την ώρα που ε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα