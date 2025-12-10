Αεροπορική τραγωδία στο Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό, νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη χθες, Τρίτη, την ώρα που επιχειρούσε να προσγειωθεί σε αεροπορική βάση στο ανατολικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλα τα μέλη του πληρώματος, όπως δήλωσαν δύο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου από τον τακτικό στρατό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την προσπάθεια του Ιλιούσιν Il-76 να αγγίξει τον διάδρομο της βάσης Οσμάν Ντίγκνα, στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τετρακινητήριο αεροσκάφος υπέστη τεχνική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, γεγονός που οδήγησε στη συντριβή του. «Όλα τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στο δυστύχημα», ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Μέχρι στιγμής, ο σουδανικός στρατός δεν έχει ανακοινώσει πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος ούτε έχει δοθεί επίσημος απολογισμός. Δεν έχει γίνει γνωστό, επίσης, τι φορτίο μετέφερε το μεταγωγικό. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος σοβιετικού σχεδιασμού έχει μήκος σχεδόν 47 μέτρα, άνοιγμα πτερύγων 51 μέτρων και εμβέλεια περίπου 4.400 χιλιομέτρων, ενώ συνήθως διαθέτει πενταμελές πλήρωμα. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται επί χρόνια από τον σουδανικό στρατό για μεταφορά υλικού και προσωπικού.

Η τραγωδία σημειώθηκε τη στιγμή που το Σουδάν εξακολουθεί να βυθίζεται στη φρίκη του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο πόλεμος αυτός έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες –αν όχι εκατοντάδες– χιλιάδες ανθρώπους, ενώ πάνω από δώδεκα εκατομμύρια κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι υποδομές της τεράστιας αυτής χώρας της ανατολικής Αφρικής έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, και εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται σήμερα από ανθρωπιστική βοήθεια, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα.

04:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

