Σμαράγδα Καρύδη: Το spoiler που έδωσε για το reunion του «Παρά Πέντε» – «Θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές…»

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την επιστροφή του θρυλικού «Παρά Πέντε», αλλά και για τον πατέρα της, Ντίνο Καρύδη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστες στιγμές από τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς και μοιράστηκε λεπτομέρειες για το επετειακό επεισόδιο που ετοιμάζεται για τα 20 χρόνια.

Η ίδια χαρακτήρισε το «Παρά Πέντε» «ωδή στη φιλία» και αποκάλυψε πως αρχικά δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Ντάλιας. «Δεν έχω πει ότι ήμουν παράξενη στα γυρίσματα, έχω πει, και είναι η αλήθεια, ότι δεν με θέλανε καθόλου να παίξω. Ο ρόλος είχε γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη και μετά έπρεπε να βρούνε ποια θα το κάνει. Και ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλανε από όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις ήμουν εγώ», είπε η Σμαράγδα Καρύδη, εξηγώντας πως ο Μιχάλης Μαρίνος πίστευε ότι ήταν υπερβολικά σοβαρή. «Νόμιζε ότι θα είμαι με ένα βιβλίο και δεν θα μιλάω σε άνθρωπο. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν παίζει αυτό και γίναμε πολύ φίλοι», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το επετειακό επεισόδιο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πρόκειται για μια μεγάλη, «χορταστική» παραγωγή που θα γυριστεί live on tape με κοινό. «Θα μιλήσουμε με το κοινό, θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές που έχει γράψει ο Γιώργος και τις έχουμε ήδη γυρίσει. Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές», είπε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, το επεισόδιο θα περιλαμβάνει πέντε νέες σκηνές, εμπνευσμένες από την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων 20 ετών.

«Την Ντάλια δεν θα τη δούμε φτωχή. Είναι κομμάτια μέσα στα 20 χρόνια, που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στους ήρωες σε διάφορες περιόδους που πέρασε κι η Ελλάδα μέσα σε αυτό. Οπότε εκεί η Ντάλια μπορεί να περάσει οικονομική κρίση, αλλά αυτό που την ενδιαφέρει είναι μόνο η φιλία. Δεν τη νοιάζουν τα χρήματα — ούτως ή άλλως τα βρήκε και δεν τα ήθελε γιατί πάντα τη δυσκόλεψαν», δήλωσε η ηθοποιός.

Η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ακόμη ότι θα ήθελε να υπάρξουν στο μέλλον νέα επεισόδια ή μια ταινία βασισμένη στο «Παρά Πέντε», ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, δεν το σκέφτεται προς το παρόν και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ντίνου Καρύδη, καθώς δεν είχαν συναντηθεί ξανά τηλεοπτικά μετά την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού.

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση τους και για την αναγνώριση που, όπως είπε, δεν έλαβε ποτέ σε πλήρη μορφή ο πατέρας της. «Το ταλέντο του μπαμπά μου ήταν παραπάνω από την αναγνώριση που έλαβε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει μακριά με μικρότερο ταλέντο κι άλλοι που δεν πήγαν μακριά ενώ ήταν τεράστια ταλέντα, γιατί δεν ήταν καλοί manager. Αυτό που μένει από τον άνθρωπο είναι η ψυχή του και το κοινό το αντιλαμβάνεται μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι όλοι θυμούνται τον πατέρα μου ως καλό άνθρωπο», είπε με συγκίνηση.

Αναφερόμενη στους γονείς της, πρόσθεσε: «Ήταν χαζομπαμπάς. Ασχολιόταν με εμένα παραπάνω από όσο θα ήθελα στον δημόσιο λόγο. Έμαθα πράγματα από τους γονείς μου στην υποκριτική, ήταν βοηθητικό αλλά με δυσκόλεψε γιατί δεν είχα άγνοια κινδύνου, είχα άμυνες στην αρχή».

Τέλος, η Σμαράγδα Καρύδη απέφυγε να σχολιάσει τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη και την πρώτη τους γνωριμία, εξηγώντας ότι δεν της αρέσει να γίνονται πρωτοσέλιδο θέματα τα προσωπικά της.