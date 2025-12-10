Champions League: Σπουδαίο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 26ος ο Ολυμπιακός

Έντονο ενδιαφέρον είχε το… πρώτο πιάτο της 6ης αγωνιστικής του Champions League, με τη Λίβερπουλ, τη Μονακό, τη Μπάγερν Μονάχου και τη Μπαρτσελόνα να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες που τις διατηρούν σε τροχιά πρόκρισης και τις ανεβάζουν στη βαθμολογία της League Phase.

Η Λίβερπουλ ταξίδεψε στο Μιλάνο με πίεση, καθώς οι συζητήσεις γύρω από τον Σαλάχ και η μέτρια εικόνα της το τελευταίο διάστημα είχαν φέρει προβληματισμό. Παρόλα αυτά, οι Άγγλοι έδειξαν χαρακτήρα, επικράτησαν της Ίντερ με 1-0 και ξαναμπήκαν στην πρώτη οκτάδα. Οι «Reds» ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα και βρήκαν τη λύση στο 87’, όταν ο Μπαστόνι ανέτρεψε τον Βιρτς μέσα στην περιοχή. Ο Σόμποσζλαϊ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, δίνοντας τεράστια νίκη και ηρεμία στην ομάδα του. Η Ίντερ είχε διάθεση και κατοχή, αλλά έλειψε η ουσία, μένοντας χωρίς αντίδραση.

Στη Γαλλία, η Μονακό επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ισοπαλία με την Πάφο στην Κύπρο, κερδίζοντας τη Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ρυθμό, όμως στο δεύτερο οι Μονεγάσκοι ανέβασαν στροφές. Ο Ζακάρια αστόχησε σε πέναλτι στο 51’, αλλά στο 68’ ο Μπαλογκάν βρήκε δίχτυα με ψύχραιμο τελείωμα, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς. Η νίκη αυτή έφερε τη Μονακό στη 18η θέση της συνολικής κατάταξης, με τη Γαλατά να παραμένει στους εννέα βαθμούς, ισόβαθμη με τους Γάλλους.

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε τις ανατροπές της, νικώντας τη Σπόρτινγκ με 3-1 και «πιάνοντας» την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν στο 54’ με αυτογκόλ του Κίμιχ, αλλά οι Βαυαροί αντέδρασαν εντυπωσιακά, σημειώνοντας τρία γκολ σε 12 λεπτά. Ο Γκνάμπρι ισοφάρισε στο 65’, ο Καρλ έκανε το 2-1 στο 69’ και ο Τα «σφράγισε» τη νίκη στο 77’. Οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης μπήκαν στο 81’, με τον δεύτερο να δίνει ενέργεια και να δημιουργεί φάση για τον Σουάρες στο 83’, η οποία δεν κατέληξε σε γκολ. Η Μπάγερν, με πέντε νίκες σε έξι αγωνιστικές, δείχνει αποφασισμένη να κυνηγήσει την πρωτιά, ενώ η Σπόρτινγκ υποχώρησε στη ένατη θέση.

Η Μπαρτσελόνα είχε δύσκολο έργο απέναντι στην Άιντραχτ, όμως βρήκε τη δύναμη να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει 2-1, χάρη σε δύο γκολ του Ζιλ Κουντέ. Οι Καταλανοί είδαν το γκολ του Λεβαντόφσκι στο 10’ να ακυρώνεται ως οφσάιντ και στο 21’ βρέθηκαν πίσω με τέρμα του Κνάουφ. Η Άιντραχτ απείλησε ξανά λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους με τον Σκίρι, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα ανέβασε ένταση και μέσα σε τρία λεπτά γύρισε το ματς. Στο 50’, ο Κουντέ ισοφάρισε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ράσφορντ, ενώ στο 53’ πέτυχε το δεύτερο γκολ μετά από ασίστ του Γιαμάλ. Η ομάδα του Τσάβι διατήρησε τον έλεγχο και ανέβηκε στη 14η θέση της γενικής κατάταξης, δύο βαθμούς πίσω από την οκτάδα.