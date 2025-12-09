Νίκος Πλακιάς: «Η Δικαιοσύνη στην χώρα μας είναι A La Carte – Το κράτος δικαίου υπάρχει εκεί που βολεύει»

  • Ο Νίκος Πλακιάς σχολιάζει την αντίδραση της Πολιτείας στα μπλόκα των αγροτών, κάνοντας παραλληλισμό με την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.
  • Ο Νίκος Πλακιάς τονίζει ότι ενώ για την παρακώλυση συγκοινωνιών από τους αγρότες επεμβαίνει άμεσα η Δικαιοσύνη με κατηγορία κακουργήματος, για τη διάλυση οικογενειών στην τραγωδία των Τεμπών η αιτιολογία είναι πλημμέλημα.
  • Ο ίδιος υπογραμμίζει πως «η δικαιοσύνη στην χώρα μας είναι A La Carte» και πως «το κράτος δικαίου φταίει που απλά δεν υπάρχει ή μάλλον υπάρχει εκεί που βολεύει».
Ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στα social media σχολιάζει την αντίδραση της Πολιτείας στα μπλόκα των αγροτών, ενώ κάνει και παραλληλισμό με την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δυο κόρες και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έγραψε στο Χ:

«Να επέμβουν οι Εισαγγελικές αρχές στα μπλόκα των Αγροτών σε όλη την Ελλάδα έδωσε εντολή ο Άρειος Πάγος.
Για παρακώλυση συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος αυτή είναι η αιτιολογία. Για το κλείσιμο των δρόμων επέμβει άμεσα και αστραπιαία η Ελληνική Δικαιοσύνη. Για το κλείσιμο των σπιτιών μας και τη διάλυση εκατοντάδων οικογενειών από τον Υπουργό Μεταφορών τον Καραμανλή όπως και όλων των υπολοίπων υπουργών η αιτιολογία είναι πλημμέλημα.

Το αίτημα μας από την αρχή ήταν αυτό !!! Όλοι οι υπεύθυνοι πολιτικοί για την δολοφονία των 57 αθώων ψυχών να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με μια μόνο λέξη: Κακούργημα!!! Βλέπετε όμως η δικαιοσύνη στην χώρα μας είναι A La Carte.

Και όσο είναι έτσι η δικαιοσύνη τόσο θα υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα και οι ακραίες συμπεριφορές. Δεν φταίνε ούτε οι αγρότες ούτε κανένας άλλος.

Το κράτος δικαίου φταίει που απλά δεν υπάρχει ή μάλλον υπάρχει εκεί που βολεύει».

