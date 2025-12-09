Καλύβια: O 37χρονος είχε αποδράσει από τις φυλακές και είχε κατηγορηθεί και για αρπαγή ανήλικης – Το συμβόλαιο θανάτου και το βίντεο από την αποθήκη – «οπλοστάσιο»

  • Συναγερμός σήμανε στις Αρχές Ασφαλείας μετά την ανακάλυψη οπλοστασίου σε κλεμμένο αυτοκίνητο στα Καλύβια, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 37χρονου και μιας 29χρονης.
  • Ο 37χρονος συλληφθείς είχε βαρύ παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη για βιασμό και δολοφονία 75χρονης το 2004, ενώ είχε αποδράσει από τις φυλακές το 2012.
  • Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη οπλισμού και οχημάτων για ομάδα ποινικών που σχεδίαζαν «συμβόλαιο θανάτου» της Greek Mafia.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τα όπλα που βρήκαν στον χώρο αποσκευών ενός κλεμμένου αυτοκινήτου στα Καλύβια, ήταν η αιτία για να σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Τρία καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, 7 γεμιστήρες, ένας σιγαστήρας και 2 κράνη οδήγησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου, o οποίος όπως διαπιστώθηκε, ήταν γνώριμος των Αρχών, καθώς, μεταξύ άλλων, είχε στραγγαλίσει και βιάσει μια γυναίκα, σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Εκτός από τον 37χρονο Κρητικό, αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη μιας 29χρονης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά σε διάφορα αδικήματα, όπως διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, καθώς και άλλα αδικήματα.

Σχεδίαζαν συμβόλαιο θανάτου λένε αστυνομικές πηγές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «ο 37χρονος φαίνεται ότι είχε αναλάβει τη φύλαξη οπλισμού και οχημάτων για ομάδα ποινικών, που σχεδίαζαν συμβόλαιο θανάτου της Greek Mafia. Είχαν όλα τα υλικά για να εκτελέσουν κάποιον και να πυρπολήσουν το όχημα διαφυγής».

Τα στελέχη της Δίωξης ναρκωτικών είχαν τον 37χρονο ως ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών και γι’ αυτό εισέβαλαν στο σπίτι του στα Καλύβια. Δεν βρήκαν ναρκωτικά, αλλά κλεμμένα οχήματα και όπλα.

Το βαρύ παρελθόν του 37χρονου 

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό και τη δολοφονία 75χρονης το 2004. Απέδρασε από τις φυλακές το 2012, ενώ, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κατηγορήθηκε για την αρπαγή ανήλικης έναν χρόνο αργότερα, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία το 2025.

Με τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει μέχρι τώρα 6 κλοπές αυτοκινήτων. Μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και τα δακτυλικά αποτυπώματα στα όπλα και τα οχήματα, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους συνεργούς του, αλλά και να διαπιστώσουν ποιον είχαν στο στόχαστρό τους.

Βίντεο από την αποθήκη-οπλοστάσιο

Η κάμερα του STAR εξασφάλισε εικόνες από την απομονωμένη αποθήκη όπου βρισκόταν το αυτοκίνητο.

Είχε στραγγαλίσει 73χρονη σε ηλικία μόλις 16 ετών

Το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Κρητικός είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα κτηνώδες έγκλημα που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο. Είχε στραγγαλίσει και βιάσει σε χωριό του νομού Ηρακλείου μία 73χρονη ανήμπορη γυναίκα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr, το DNA ήταν αυτό που «πρόδωσε» τον ανήλικο τότε δράστη με το «αγγελικό» προσωπείο. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες από τη διάπραξη της φρικτής δολοφονίας, οι διωκτικές Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην σύλληψη του.

Την επομένη της δολοφονίας, περισσότεροι από 25 άνθρωποι κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό, ανάμεσα στους οποίους και ο ανήλικος, προκειμένου να σταλούν για ανάλυση. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να βγουν οι απαντήσεις, ο 16χρονος συμπεριφερόταν λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Πήγαινε στη δουλειά, έβγαινε με φίλους, συμπεριφερόταν απολύτως φυσιολογικά. Μέχρι την στιγμή που οι τοπικές αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι οι επίσημες απαντήσεις από την Αθήνα για το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα ήταν θετικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, ο 16χρονος έπεσε σε αντιφάσεις. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι το μοιραίο βράδυ του φόνου είχε μεταβεί στο χωριό της γιαγιάς για να αγοράσει μία πίτσα, με πρόθεση να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του. Στην πορεία όμως και υπό το βάρος των συντριπτικών στοιχείων, αναγκάστηκε να ομολογήσει.

Όπως είχε ισχυριστεί, τότε, πήγε να της ζητήσει τον λόγο επειδή τον κατηγορούσε στο χωριό, δήθεν λογομάχησαν, της έβαλε ένα μαντήλι στο στόμα, εκείνη έχασε τις αισθήσεις της και αυτός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής 2 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 πολεμικά τυφέκια,
  • 3 πιστόλια,
  • 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας,
  • 5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,
  • πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,
  • σκάφος με μηχανή,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,
  • πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,
  • 2 κράνη,
  • drone,
  • 3 κινητά τηλέφωνα και
  • είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

