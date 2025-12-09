Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον του 14χρονου

  • Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο δράστες που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό.
  • Ο άλλος δράστης, ο 17χρονος αλβανικής καταγωγής, αναζητείται. Και οι δύο του έστησαν καρτέρι με «δόλωμα» μία κοπέλα και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές.
  • Ένας από τους δράστες δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου με προκλητικό ύφος ανέφερε «ναι δώσαμε τρεις μαχαιριές, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου». Ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Χολαργός, 14χρονος, μαχαίρωμα

Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο δράστες που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό. Πρόκειται για τον 19χρονο, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος πήγε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στο ΑΤ Χολαργού και παραδόθηκε δηλώνοντας, σύμφωνα με το ERTNews, ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο άλλος δράστης, ο 17χρονος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ομολόγησε κυνικά την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media, αναζητείται.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με εκείνη μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

«Περίπου στις 15:30 καθόμουν στα σκαλάκια στην 17ης Νοεμβρίου. Περίμενα μία κοπέλα που είχαμε κλείσει ραντεβού μέσω Instagram. Εμφανίστηκαν δύο άτομα με τα οποία είχα παρελθόν. Ο ένας με μαχαίρωσε και ο δεύτερος με χτύπησε με γροθιές», είπε ο 14χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς.

Έπειτα, ένας από τους δράστες δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου με προκλητικό ύφος ανέφερε «ναι δώσαμε τρεις μαχαιριές, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου. Δεν ήταν επτά ούτε οκτώ, δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

Μάλιστα, υπάρχει και ένα επιπλέον βίντεο από τον άλλο δράστη, όπου ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο, κρατώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

Σημειώνεται πως ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

