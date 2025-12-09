Μαρία Ηλιάκη: «Η μαγειρική δεν είναι το φόρτε μου…» – Η αποκάλυψη για τη γαλοπούλα στην Ελβετία

  • Η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε στη σημερινή εκπομπή της, ότι «η μαγειρική δεν είναι το φόρτε μου», ενώ αναφέρθηκε στην πολύτιμη βοήθεια που της είχε προσφέρει ο σεφ Ανδρέας Λαγός.
  • Ο σεφ Ανδρέας Λαγός, καλεσμένος στην εκπομπή της, επιβεβαίωσε ότι της έδινε συνταγές και συμβουλές, ειδικά όταν εκείνη βρισκόταν στην Ελβετία.
  • Η παρουσιάστρια αφηγήθηκε μια ιστορία με «πρωταγωνίστρια» μια παγωμένη γαλοπούλα, που είχε μεταφέρει στη βαλίτσα της στην Ελβετία, χωρίς να γνωρίζει ότι απαγορεύεται.
Ο Ανδρέας Λαγός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, το πρωί της Τρίτης (9/12). Η παρουσιάστρια του «Νωρίς-Νωρίς», στη συνέντευξη, αναφέρθηκε στη σχέση της με την μαγειρική και την πολύτιμη βοήθεια που της είχε προσφέρει ο σεφ, πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε περάσει τα Χριστούγεννα της στην Ελβετία. Μάλιστα, αφηγήθηκε και μία ιστορία, στην οποία «πρωταγωνίστησε» μία γαλοπούλα, που είχε μεταφέρει παγωμένη στη βαλίτσα της.

Όταν ο Ανδρέας Λαγός έδωσε στους δύο παρουσιαστές δώρο βιβλία, ο Κρατερός Κατσούλης είπε: «Είναι με συνταγές; Στην Μαρία γιατί το έδωσες; Τι να το κάνει; Α, να το βάλει στη βιβλιοθήκη της».

Τότε, ο σεφ απάντησε: «Μαγειρεύει η Μαρία, δεν τα ξέρεις καλά. Απλώς έχει τη δική της φιλοσοφία για το φαγητό. Ξέρω ότι μαγειρεύει και μάλιστα στην Ελβετία με έπαιρνε τηλέφωνο, της έδινα συνταγές, της έδινα συμβουλές».

Από την πλευρά της, η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε: «Δεν μαγειρεύω κάθε μέρα, υπάρχουν γυναίκες που μαγειρεύουν κάθε μέρα. Άκου, η μαγειρική δεν είναι το φόρτε μου. Όταν όμως έχω σωστές οδηγίες, γιατί ο Ανδρέας μου τα έστελνε πολύ λεπτομερώς… Ήταν και Χριστούγεννα, έπρεπε κάπως να περάσουμε με τον Στέλιο στην Ελβετία, έπρεπε να μαγειρεύω.

Θυμάσαι που είχα πάρει από εδώ την γαλοπούλα; Είχα πάρει την γαλοπούλα από εδώ παγωμένη, την είχα βάλει στην βαλίτσα, δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Την είχα βάλει στην βαλίτσα γιατί πίστευα για κάποιον δικό μου λόγο… Την είχα στην βαλίτσα και έμαθα μετά ότι απαγορεύεται. Φαντάζεσαι να με έπιαναν οι Ελβετοί με την γαλοπούλα, “τι κάνετε κυρία μου με το πτηνό;”».

